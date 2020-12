LOS ÁNGELES - Un pasajero murió de coronavirus durante un vuelo de United Airlines entre Orlando y Los Angeles (EEUU). El pasajero había abordado el avión en el aeropuerto de Orlando para dirigirse a Los Angeles y había mentido sobre su salud, según los investigadores. El pasajero manifestó que se sentía bien y que no había tenido síntomas de Covid-19 durante la última semana.

Aparentemente, el hombre fue visto temblando, sudando y con dificultad para respirar incluso antes de que despegara el vuelo y su condición se deterioró rápidamente mientras el avión estaba en el aire.

Según informó Clarín, en un video se pudo ver a otros pasajeros realizando RCP al hombre mientras yacía en el pasillo. Las imágenes captaron a personas de pie dentro de la cabina y a los médicos en el pasillo después de un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans.

La víctina habría dejado de respirar poco después de una hora de vuelo. Allí, la tripulación debió pedir a un médico a bordo para poder ayudar en la grave situación. Fue entonces cuando Tony Aldapa, un paramédico que estaba a bordo, le hizo respiración boca a boca al pasajero, pero no lo pudo salvar. Ahora, el médico está contagiado de coronavirus.

"Tomé la decisión de intentar salvar la vida del pasajero y junto con otras dos personas realicé resucitación cardiopulmonar durante casi una hora hasta que aterrizamos. Y continué ayudando a los bomberos cuando subieron a bordo", contó.

Y agregó: "Sabía los riesgos que implica realizar RCP en alguien que potencialmente tiene Covid, pero tomé la decisión de hacerlo de todos modos. Hablé con la esposa del pasajero sobre su historial médico y ella nunca mencionó que fuera positivo".

"Desde entonces me volví sintomático y estoy esperando los resultados de mi segunda prueba", contó Aldapa a los medios. "Esencialmente, siento que me atropelló un tren. Tuve tos, todo mi cuerpo todavía me dolía, tenía dolor de cabeza", dijo el médico a la cadena CBS LA.

United Airlines aclaró que inicialmente solo se le informó que el hombre había sufrido un paro cardíaco y estaba esperando más información sobre su posible caso de coronavirus.

Fuente: Clarín