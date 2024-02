Taxistas de Comodoro presentaron un proyecto de ordenanza contra Uber y prohibir su funcionamiento

El Sindicato de Peones de Taxis de Chubut presentó este jueves un proyecto por mesa de entrada para prohibir el “transporte ilegal” en el municipio de Comodoro. Ese sector consiguió anteriormente implementar ordenanzas similares en ciudades del valle y busca extender esta regulación a nivel municipal.

Es por ello que el que habló al respecto fue Jorge Román, secretario general del gremio, donde cuestionó el funcionamiento de Uber en Comodoro, solicitando que se avance en una pronta inhabilitación.

Criticando el "servicio ilegal de transporte", el referente explicó que “veníamos trabajando en una visita a Comodoro desde el 2018, estamos teniendo una gran problemática a nivel nacional respecto a quienes trabajan con aplicaciones y el transporte ilegal a través de grupos de WhatsApp”.

En esos términos, cuestionó al Gobierno Nacional conducido por Javier Milei por la delicada situación económica de la actualidad. “Estamos pasando un cambio de gobierno muy drástico y es difícil, si no protegemos a nuestro sector va a ser más difícil”, señaló en comunicación con La Petrolera 89.3.

“Estamos cumpliendo con lo que ya hemos hecho en el valle, generar ordenanzas para prohibir este tipo de transporte y que estén las sanciones correspondientes a quienes se dedican a ello”, continuó Román reiterando su postura.

De esta forma, el secretario general del sindicato criticó que funcione pese al visto bueno del municipio, como también que no tengan que pagar los mismos impuestos. “Las aplicaciones no están habilitadas por el municipio, no se puede elegir algo que no es legal y no tributa ni paga impuestos”, cerró.