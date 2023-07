Este viernes, el viceintendente Othar Macharashvili, a cargo del Ejecutivo, encabezó la apertura de dos licitaciones públicas correspondientes a la ampliación de la red colectora cloacal del barrio Presidente Ortiz; y de pavimento y cordón cuneta de la calle Costa Rica del barrio Laprida.

El acto se realizó en instalaciones del Club Ingeniero Luis A. Huergo (Km. 3). En esta oportunidad, acompañaron al viceintendente, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López; miembros del Gabinete Municipal; concejales; la referente de la vecinal de Presidente Ortiz, Lidia Moscoso; la presidenta de la Asociación Vecinal de Laprida, Sandra Cerezo; vecinos y público en general.

En este marco, Othar Macharashvili indicó que “estos anuncios son buenas noticias y uno cumple con la palabra empeñada. Juan Pablo Luque prometió el reordenamiento territorial y el equipo de obras públicas y todas las áreas se pusieron a trabajar, ordenar un sector que comenzó desordenado hace muchos años y en donde los vecinos fueron haciendo sus viviendas sin una planificación adecuada”.

En ese marco, continuó, “un espacio que faltaba transformarlo en un lugar habitable porque no tenían servicios ni mensuras y se ordenó en este sentido para comenzar a trabajar. Confiaron en el equipo del Estado Municipal y estamos licitando cloacas, una reconducción de la obra que se había parado, se pusieron a trabajar para que la misma sea rápida y terminar en tiempo y forma para más de 130 vecinos”.

“Fomentando la dignidad de contar con cloacas, a esa obra se le sigue con gas, donde 140 familias van a empezar a vivir mucho mejor y esto se logra con gestiones de las vecinales”, acentuó.

De la misma forma, se refirió a la licitación de pavimento y cordón cuneta en barrio Laprida. “Una obra con mucho requerimiento, vecinos que necesitaban ser escuchados, donde se fueron construyendo los accesos a cada lote con complejidad. Ahora hay que hacerle el acceso, el muro y esperamos que se inicie la obra para que accedan a su vivienda correctamente”.

Obras con inversión de más de 80 millones de pesos

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López explicó que, “en el caso de la obra de cloacas de este sector, veníamos con una traba en las mensuras, las primeras gestiones que tuvimos que hacer fue con la gente de agrimensura, porque sin mensuras es imposible avanzar con las redes en el espacio público, ya que ellas delimitan el espacio público de lo privado, y luego podemos avanzar con las redes”.

Actualmente son 174 familias que requerían las cloacas como el gas, el cual está en ejecución. “Las cloacas las pudimos iniciar, luego lamentablemente la empresa constructora entró en una situación de concurso que nos obligó a dar de baja el contrato y tuvimos que volver a licitarla para que la obra se vuelva a ejecutar en esta gestión, porque es el compromiso inicial de Juan Pablo Luque, un paso importante para retomar el ritmo de la obra en poco tiempo”.

Respecto a la obra de Laprida, dijo que “existía la necesidad de pavimento en las calles escarpadas por la geografía de la ciudad, la calle Costa Rica, Paraguay y Valparaíso en una situación con un ancho estrecho, allí tuvimos que ir acomodando los accesos a las viviendas, haciendo muros de contención, no es solo una cuadra, contempla un enorme movimiento de suelo para tratar de reducir la pendiente”.

“Se van a hacer muros de contención para quedar resuelta la accesibilidad peatonal y vehicular en todo este sector, más de diez cuadras en Laprida, pero nos quedan las cuadras difíciles con un desafío enorme desde lo conceptual y luego la ejecución. Sabemos que estamos preparados para ejecutar porque venimos haciendo pavimento en Laprida y vemos cómo cambia la situación una vez que logramos terminar con esta obra", explicó López.

Respuestas positivas y concretas

Las referentes vecinales también brindaron su opinión ante las gestiones y respuestas de sus necesidades. La presidenta de la Asociación Vecinal de Laprida, Sandra Cerezo, agradeció al intendente, viceintendente y funcionarios Sampaoli y López. “En este poco tiempo que estoy gestionando he tenido muchas respuestas positivas, me comunico con ellos personalmente y me responden a la inmediatez. Vamos a seguir por nuestro barrio a este ritmo”, señaló.

En coincidencia, la vecinalista del barrio Presidente Ortiz, Lidia Moscoso, puntualizó que “Luque cumplió con su palabra cuando él estaba en campaña, que a este sector se le diera todos los servicios, desde la mensura, cloaca, gas, y se cumple con todo. Esta obra estuvo trabada, pero gracias a Juan Pablo Luque, Macharashvili, López, Sampaoli se siguió apostando a que ese sector tenga todas las obras y haya soluciones concretas. Gracias al personal municipal que trabaja y colabora para que las palabras que da el gabinete se cumplan”, acotó.