La diva de los almuerzos confirmó que este año no volverá a la señal televisiva, debido a la caida de las negociaciones entre la productora de su programa y Adrián Suar.

Desde el inicio de año, Mirtha Legrand se mostró con ganas de regresar a la pantalla de Canal Trece para conducir una nueva temporada de las mesazas.

En los últimos días, Adrián Suar confirmó que las negociaciones con Nacho Viale no dieron sus frutos.

Entonces comenzaron las especulaciones que aseguraban que mientras Tinelli la quería sumar a América TV, Telefe hacía ofertas para incorporarla a su pantalla.

La misma Mirtha se mostró divertida ante los rumores y admitió que le gustaba que "se la disputen", aunque también reconoció que no estaba nada contenta con el hecho de no poder sumarse a El Trece.

Carlos Monti se contactó con la diva de los almuerzos para saber si era cierto que las negociaciones con Telefe estaban avanzadas, pero su respuesta sorprendió a todos. "No sé de dónde salió ese rumor, no es cierto pero no está en mis planes hacer televisión", aseguró Mirtha.