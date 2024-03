Este fin de semana, habrá restricción de circulación de camiones en rutas nacionales. Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Será desde este viernes 8 al domingo 10 de marzo, para camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y en los principales accesos al AMBA.

El objetivo es “agilizar el tránsito en fechas y horarios donde el flujo vehicular es mayor y prevenir siniestros viales”. De esta forma, la restricción comenzará este viernes a partir de las 18 y hasta las 20:59 horas; el sábado de 7 a 09:59 horas, mientras que el domingo será desde las 18 y hasta las 20:59 horas.

En tanto, para un viaje seguro desde el ANSV, recordaron que todos los conductores deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: respetar las velocidades máximas y mínimas permitidas; no beber alcohol antes de conducir; evitar distracciones al conducir y no usar celular; descansar adecuadamente antes de viajar; no realizar maniobras temerarias como adelantamientos indebidos o circular por las banquinas; todos los ocupantes del vehículo deben viajar con cinturón de seguridad abrochado y menores de 10 años con silla infantil; quienes circulan en moto deben llevar el casco puesto y bien sujetado.

Volcó un camión con hacienda en la Ruta 3 a kilómetros de Comodoro: murieron 11 vacas y se escaparon casi 40

Por otra parte, recordaron que a la hora de circular en rutas nacionales, deben contar con la siguiente documentación: DNI; Licencia Nacional de Conducir, Cédula verde o azul; Comprobante de seguro en vigencia; Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo; Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV); Chapas patentes legibles, sin alteraciones y en buen estado; además de matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

Además en el caso de accidentes, las personas pueden comunicarse a la Red Federal de Asistencia de la ANSV, que cuenta con la línea 149 opción 2 que abarca todo el país, las 24 horas, es gratuita y ofrece asistencia a las víctimas de siniestros viales. Entre los recursos, otorgan asistencia psicológica y jurídica; asistencia médica, rehabilitación, traslados y hospedajes; asesoramiento sobre servicios sociales y ayuda económica.