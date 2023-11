Reclamo de comerciantes por los camiones en Avenida Polonia: "Comenzó a rajarse un ventanal grande"

Tras la apertura de la trama vial de la Ruta Nacional N° 3, luego de permanecer cortada por su colapso durante un mes, el tránsito vehicular volvió a circular normalmente.

Sin embargo, la excepción fue para los camiones de carga pesada que siguen circulando por recorridos urbanos. Entre ellos, un paso obligado es que circulen por Avenida Polonia, lo que ha causado malestar y reclamos por parte de los vecinos.

"Esta no es ruta, es calle común, no está preparada para tanto peso." Antes era entendible, ahora que pasen por donde corresponde", cuestionó un vecino hace pocos días atrás con ADNSUR.

Pero en las últimas horas los cuestionamientos volvieron a surgir sobre las consecuencias de que vehículos de gran porte y peso sigan circulando por dicha avenida. Jessica Oporto, trabaja en un comercio de la zona y en diálogo con ADNSUR, señaló que esta situación está afectando las propiedades en la zona.

“Trabajo en una fiambrería y con el movimiento vehicular que hay de la flota pesada, comenzó a rajarse un ventanal grande” del local, señaló , y agregó que “es una situación que preocupa y nos alarma porque son daños impensados”.

La empleada explicó que no solo esta propiedad sufrió daños por los intensos movimientos que se registran por la zona por el paso continuo de camiones, sino también otros comercios y vecinos “A una casa se le rajó una piedra de la mesada y se le descuadró una puerta. Realmente la avenida no está preparada para que pasen este tipo de vehículos”, apuntó.

Finalmente, pidió que las autoridades intervengan porque “además no respetan al peatón, pasan como quieren, no le dan prioridad a la gente adulta. Uno está pendiente ahí de que no les pase nada porque no hay control de tránsito o algún inspector para que baje la velocidad”.