Quedó seleccionado en un call center y en su primer día tomó una inesperada decisión

Un joven consiguió trabajo en un call center y en su primer día tomó una impactante decisión. El hombre subió un video a su cuenta de TikTok, acompañado por su novia. Allí relató la curiosa situación que ocurrió en su primera jornada laboral y dejó sorprendido a todos en redes sociales.

Se trata del usuario (@davidpaez3) quien dio detalles de lo sucedio. El joven contó que en ese momento tenía 18 años y estaba en búsqueda de trabajo. De esta manera, se acercó a un call center. Luego de superar una entrevista laboral, de inmediato le asignaron un cubículo y comenzó a realizar llamados, sin entrenamiento previo.

"No entendía mucho qué estaba pasando", aclaró. Después, observó la llegada de un hombre que comenzó a gritar y alentar a todos sus compañeros para motivarlos a vender.

"'Vamos que hoy se vende' decía el tipo y yo estaba ahí tratando de llamar. Llamaba y me cortaban al toque. A los cinco minutos escucho plam plam plam 'fulano vendió, fulano vendió'", sostuvo. “Yo decía '¿qué es esta locura?'", añadió.

Después reveló que fue con una compañera a fumar al patio y llevó sus pertenencias. De esta manera, aprovechó la ocasión y escapó. "Cuando salimos le dije a la piba ‘tengo que hacer unas cosas’ y me fui", explicó.

"Me fui, no dije nada. Me empezó a sonar el celular que seguramente me estaban llamando y no atendí más y me fui”, señaló. Por su parte, la novia del joven catalogó el hecho como "un papelón".

"Después llamé a otro laburo, fui a la entrevista y al otro día empecé en un local de ropa", concluyó