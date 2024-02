Este miércoles, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) lanzó un comunicado y prohibió la venta en todo el país de dos productos que contenían cannabis. Así lo publicaron en la Disposición 937/2024 del Boletín Oficial y dieron a conocer los motivos.

De acuerdo al documento, indicaron que el pasado 3 de octubre de 2023, personal del Departamento de Control de Mercado llevó a cabo una inspección en una farmacia ubicada en la localidad de Monte Grande, Buenos Aires.

De esta forma, realizaron el procedimiento de medicamentos en stock, sin embargo, encontraron que un producto de gotas sublinguales y un jabón de aloe vera con aceite de cannabis, no contenían la documentación correspondiente de la ANMAT.

Según informó Minuto Uno, en el caso de unas gotas sublinguales no tenían registro de habilitación en la ANMAT; Registro de Especialidades Medicinales (REM) y Registro de Autorización Sanitaria de Producto Vegetal a base de Cannabis. Por este motivo, desde el organismo, prohibieron su venta en todo el país de “Cannabis Sativa oIL, gotas sublinguales, CBD”.

Prohibieron la venta de una marca de azúcar y un aceite que se vende en Chubut

Con respecto al jabón, revelaron que “hace referencia a propiedades curativas”, sin embargo, “no es posible considerarlo dentro de la categoría cosmético” ya que no cumple con la definición establecida en el artículo 2º de la Resolución ex Ms. y As. Nº 155/98”.

De esta manera, también prohibió su comercialización para el “Jabón Terapéutico con Aloe Vera y Aceite de Cannabis” de Industria Argentina y que no contiene THC.

Por último, desde la ANMAT, recordaron que ambos productos “no cuentan con autorización ante esta Administración Nacional, no es posible establecer su legítima procedencia, en consecuencia, se desconoce su real composición, las condiciones en las que se elaboraron, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación, en definitiva su origen, por lo que representa un riesgo para la salud de los potenciales adquirentes, que por desconocimiento podrían caer en el supuesto de que se trata de productos seguros”.