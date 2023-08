Programa de Familias Solidarias: ¿Cómo es el trámite para cuidar a los niños y adolescentes durante un tiempo?

En esta línea, Daniela Pérez Prados, explicó que “el Programa de Familias Solidarias funciona hace años y se basa en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años inclusive, a quienes se les hayan vulnerado sus derechos y que sus progenitores o familia extensa no puedan subsanar. Cuando esto sucede -señaló- se toma una medida de protección excepcional que es el último recurso que toma el Servicio de Protección y con ello, se realiza la búsqueda de una familia solidaria”.

“La finalidad es poder brindarles un espacio familiar apropiado hasta la restitución de los derechos que dieron origen a la medida”, expresó la Directora.

De este modo, indicó que “aquellas personas interesadas en inscribirse en el registro de Familias Solidarias se pueden acercar de lunes a viernes al Servicio de Protección de Derechos, ubicado en Julio Argentino Roca 876. También se pueden comunicar al 2804 412001, al número de la guardia 2804 875933, al teléfono fijo 2804 482513 o al correo electrónico spderechosrawson@gmail.com”.

“Es importante mencionar que nosotros desde el Servicio, realizamos un acompañamiento a las familias solidarias”, destacó.

REQUISITOS

En cuanto a los requisitos, detalló que “deben ser mayores de 23 años -no es excluyente-, no deben estar inscriptos en el Registro de Alimentantes Morosos, en el Registro Obstructores de Vínculos ni en el Registro de Adopciones. Además, no deben contar con antecedentes penales y deben vivir en la ciudad como mínimo hace tres años”, y agregó que “una vez que la persona interesada se inscriba el equipo de trabajo del Servicio le realiza una entrevista”.