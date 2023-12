Ante los altos índices de inflación y la nueva devaluación del gobierno nacional, hay preocupación en Comodoro Rivadavia por la caída de las ventas en comercios y los puestos laborales. Así lo manifestó este lunes Matías Silva, dirigente del Centro de Empleados de Comercio en diálogo con ADNSUR.

“Indudablemente que estamos preocupados. La situación que nos toca atravesar a la comunidad es muy preocupante y si bien finalizado la contienda electoral, uno apuesta a que a quien le toca gobernar le vaya bien porque si le va bien a quien gobierna nos va bien a todos los argentinos”, explicó.

“Uno con el conocimiento que tiene sabe que la cuestión no va a estar fácil para nadie y tenemos que saber, por si todavía no nos dimos cuenta que el eslabón más delgado de la cadena siempre fuimos los trabajadores”, agregó.

“Tal vez los empleadores podrán vender un poco menos pero seguramente no van a atravesar las necesidades tan básicas que vamos a atravesar los trabajadores en los próximos meses y ojalá me equivoque pero lo que se avizora no es para nada bueno y no hace falta estirarnos hasta enero febrero para saber que los salarios han quedado atrasados ya con la primera devaluación que acaba de hacer el gobierno nacional hemos quedado con los sueldos por debajo con lo cual hay que ver cómo se va desarrollando la situación”, señaló Silva.

“Pero indudablemente en algún punto van a tener que hacer algo con los salarios para poder acomodarlo y después apelar a que la sociedad aguante estos aprietos o estas medidas que ha implementado el gobierno nacional para ver cómo salimos parados en el primer semestre del año, con lo cual la situación no deja de ser compleja pero indudablemente que ya los trabajadores estamos pagando las consecuencias de las medidas que ha tomado este gobierno nacional”, añadió.

Por otra parte, aseguró que existen dos ramas dentro del comercio, por un lado los supermercados y por el otro, los comercios más chicos. En este sentido afirmó que “el supermercadismo ha estado siempre bien, digamos. Pero no dejan en esta situación, de acomodarse a las necesidades empresariales de ellos”.

De esta manera, a modo de ejemplo tomó una venta de 10.000 unidades, “te dicen ‘vendemos 10.000 unidades pero esas 10.000 unidades las puedo vender con dos trabajadores menos, para que me dé el número o la ganancia que se pretende durante el año’. Entonces te dicen, ‘te tengo que sacar dos trabajadores’”.

“Entonces también es compleja la situación en el supermercado. En todo caso en el comercio chico es un poco más preocupante porque si el trabajador no viene al gremio, a veces ni nos enteramos cuando le dan la baja o en las condiciones que dan esas bajas, es mucho peor. Porque el supermercado te despide y te paga la indemnización. Los comercios chicos te despiden, no te quieren pagar la indemnización, aprietan a la gente para que renuncie, los hacen renunciar y los ponen en negro, les quieren pagar en cuotas, con lo cual es mucho más preocupante seguramente en el comercio chico”, señaló Silva, del Centro de Empleados de Comercio.

Por otra parte, remarcó que “con la situación que nos toca atravesar ahora, lamentablemente nosotros vamos a tener muchísimo trabajo. Digo lamentablemente porque si nosotros, los que trabajamos en la representación de los trabajadores, tenemos mucho trabajo, es porque la cosa no está bien. Y eso es lo preocupante para lo que viene”.