COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Luego de conocerse que la gran mayoría de los contagios de coronavirus en Comodoro Rivadavia se dieron por reuniones familiares o encuentros sociales – prohibido- por la cuarentena, el abogado comodorense y ex precandidato a intendente, propuso una polémica medida para quienes no cumplan con estas prohibiciones.

Galindez escribió a través de su cuenta de Twitter un polémico posteo, en el que propone crear un registro de infractores sanitarios a las normas dispuestas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus, y que además pierden la prioridad para acceder a una cama de terapia intensiva.

“#RISA Se podría crear el Registro de Infractores Sanitarios. Los infractores sancionados perderían prioridad para acceder a una cama de Terapia Intensiva si están contagiados de COVID19. #CiudadaniaSanitaria @ginesggarcia @ManCorchuelo”— Martín Galindez on Twitter Link Martín Galindez on Twitter

Luego de que su publicación se replicará en las redes sociales, el abogado explicó que la propuesta surgió debido “a la gran cantidad de personas en la sociedad que hace mucho tiempo que postergan afectos, y todo lo que hace a la vida para cuidar de enfermarse de coronavirus. Pero después hay una gran parte de la sociedad que "le importa nada. Como que es algo que no les toca respetar".

Asimismo, reconoció que el peor momento que se puede dar es el colapso del sistema de salud y por ello, más allá de las multas o quite de licencia para aquellos que no respeten las disposiciones. "La sanción más dura es que cuando vos contribuís a que el sistema de salud colapse, es que esta persona no tenga prioridad a la hora de ser atendida”, dijo.

En diálogo con Radio Del Mar, manifestó que “si llegas a una terapia intensiva y sos un infractor, entonces tenés que perder la prioridad en salud". Y si bien reconoció que es algo bastante difícil de aplicar “se debería pensar porque quienes infringen las normas contagiándose , también afecta a otras personas. La plata está pero no le salva la vida a nadie".