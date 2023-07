Faltan tan sólo dos semanas para las elecciones en Chubut, y este lunes se lanzó la segunda ronda de los Ping Pong de Somos Voces y ADNSUR.

En esta oportunidad, cuatro candidatos/as respondieron el cuestionario. Este miércoles 17 de julio se revelaron las respuestas de Omar Lattanzio.

La candidata dio sus respuestas acerca de su signo zodiacal, su comida preferida, la última serie que miró y otras curiosidades de índole personal.

En tanto, en el terreno político opinó sobre Juan Pablo Luque, diciendo que es un intendente que “ha trabajado mucho para el grupo que lo rodea y que le falta mucho para los vecinos”. Calificó su gestión política, y luego se refirió a Othar … como “un buen tipo”. También dijo que Ana Clara Romero “busca llegar”.

La candidato a intendente también habló sobre su opinión acerca del consumo de marihuana medicinal y recreativo, y reveló su posición respecto a la minería en Chubut.

Al consultarse sobre la primera medida que tomaría si fuera elegido intendente, dijo que “vería la situación de la Secretaría de Tierras”.

Por último, Tatiana fue consultada acerca de cuáles serían los tres ejes que priorizaría si la gente lo elige: la salud, educación y viviendas. Al ser consultado sobre porqué debería ser votado, dijo que “por un cambio, porque quienes están en la lista no son políticos, no son gente que hace tantos años se dedican a la política para beneficiarse a ellos, amigos o vecinos. Sino que vamos a hacer una lista con gente que es estudiante, empleados, profesores, psicólogos y que no han estado en la política”.

