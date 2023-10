En Comodoro Rivadavia, existen personas que se encuentran en situación de calle. En este marco, ADNSUR dialogó con Celia Gandini, subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del municipio local, quien explicó cuál es la ayuda que se ofrece desde el Estado.

“La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no tiene un dispositivo específico de situación de calle. Cada situación es particular, entonces, el profesional, el trabajador social con la persona o con la familia, analiza cuál es la situación que está atravesando por la cual no tiene un lugar específico para vivir y en base a eso se diseña con la familia algún tipo de ayuda económica”, expresó.

Por otra parte, sostuvo que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, no se hace entrega de viviendas a las personas, sino que “se las acompaña generalmente cuando es una familia, para que pueda hacer las gestiones correspondientes, el trámite del terreno o para inscribirse en el IPV y para buscar algún tipo de acompañamiento en el área de emergencia sociohabitacional que también es un programa de otra de las áreas municipales”.

Además, Gandini recordó que cada una de las situaciones se analizan por ser “particulares”. Sin embargo, sostuvo que “cuando una familia, por ejemplo, paga un alquiler y se queda sin trabajo o no le alcanza para pagarlo, se encuentra en una situación complicada porque aquellos que tienen familiares recurren a la ayuda familiar, pero hay otras personas en Comodoro que no. Y nosotros tenemos normativas, hay legislaciones, por ejemplo, una persona tiene que tener 8 años de antigüedad en nuestra ciudad para que pueda gestionar un lote o para que se pueda escribir en el IPV".

Y agregó: "Entonces, nosotros lo que hacemos es orientar a esa persona o a esa familia hacia los lugares a los que tiene que recurrir para buscar soluciones más de fondo. Obviamente, si es una persona que trabajaba y se quedó sin trabajo, está atravesando una situación crítica, temporaria, ahí es donde desde la Secretaría se gestiona algún tipo de apoyo económico para poder acompañar este proceso.”

Asimismo, explicó que aquellas personas que se encuentran de forma inmediata en la calle, “se gestiona el apoyo económico”. “Generalmente se trata de buscar con las redes familiares, de amistades o comunitarias". Sin embargo, señaló que “solamente tenemos cuestiones transitorias, para alguna noche”. “Alguna vez se hizo algún dispositivo en un gimnasio, en una vecinal, después con las iglesias. A veces la iglesia católica, a través del PROCAP o a través de alguien de la iglesia que gestiona o tiene algún espacio donde se la puede ayudar a familias”, agregó la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. "Siempre es transitoriamente, estos no son lugares dispuestos para gente en situación de calle”, recordó.

Por otra parte, Gandini sostuvo que también la situación de calle se da con personas que llegan transitoriamente a la ciudad por trabajo. “Ahora llega el verano, va a venir el calor y va a empezar a moverse un montón de gente en busca del trabajo, entonces vienen transitoriamente, no tienen a nadie, no tienen dinero y se llama a la municipalidad para ver qué se hace”. En ese sentido, sostuvo que se gestiona económicamente para ayudarlos a volver a su lugar de origen.

También la subsecretaria se refirió a las personas en situación, que presentan “problemáticas de alcoholismo, de adicciones, distintos tipos de adicciones”. Sin embargo, remarcó que “no siempre son de afuera, generalmente son de acá”. En este sentido, sostuvo que “tienen los vínculos rotos con la familia, justamente por la no adherencia a los tratamientos y entonces terminan siendo excluidos de alguna manera de los lugares justamente por las problemáticas de las adicciones. O por problemáticas de salud mental no tratadas a tiempo, entonces hace que se generen conflictos familiares que terminan estando fuera del hogar”.

Se trata de analizar y ver cada situación. Generalmente, los mayores conflictos son las problemáticas de situación de calle que enfrenta la gente debido a problemas de salud mental o adicción", expresó Gandini. Asimismo, sostuvo que a las familias "se las acompaña y se gestiona el apoyo económico", pero luego "tiene que haber un proceso en la búsqueda de trabajo".

Por último, hizo hincapié en las personas que duermen en los hospitales, reveló que "son personas que no es que no tienen familia pero sí están excluidas por las problemáticas. Esas son las más complejas, porque se requiere de mucha voluntad de las personas para hacer los tratamientos, muchas veces hasta que no estén en riesgo para sí o para otros no se los interna obligatoriamente, entonces tenés que recurrir a la voluntad de la persona para los tratamientos".