Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que hay nueva tasa de interés para las tarjetas de crédito, aí lo expresó en la Comunicación B, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, a partir de enero de 2024, la tasa de interés subirá a 140,86% promedio mensual ponderado por monto y en porcentaje nominal anual.

“El valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre 'Tasas de interés en las operaciones de crédito', correspondiente a la información de diciembre 2023, será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero 2024”, expresa el comunicado.

Por otra parte, según informó Ámbito, en la Comunicación A 7937, la entidad monetaria explicó que en compras con la tarjeta de crédito, la tasa no podrá superar en más del 25% el guarismo promedio del sistema financiero para las operaciones de préstamos personales sin garantía real. Además, añadieron que el valor configurará los saldos financiados entre las fechas de vencimiento donde surgiera el valor adeudado.

También, la tasa se aplicará cuando el cliente no abone el pago mínimo convenido, expresado en el resumen mensual y sobre el importe no cancelado exigible. De esa manera, no podrá capitalizarse.