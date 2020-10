RÍO GALLEGOS - Este jueves familiares, amigos y compañeros de trabajo del carnicero Gustavo Cretton cortaron la Av. Lisandro de la Torre, en la capital santacruceña. Reclaman porque al trabajador no le pagaron su salario debido a que no se presentó a trabajar ya que es un paciente de riesgo ante la pandemia de covid-19. El trabajador denuncia que lo "quieren obligar" a volver a la carnicería a pesar de las indicaciones médicas, y advirtió que no se va "hasta que no tenga una solución".

Por esto, los trabajadores de una conocida carnicería ubicada en Av. Lisandro de la Torre se autoconvocaron para acompañar a Cretton en su reclamo, cortando la calle.

"Quiero mi sueldo y mi recibo, hasta que no tenga solución, no me voy", señala el pasacalle colgado en el frente del comercio, mientras los carniceros se apostan en el pavimento quemando cajones de madera, cortando una de las vías de la avenida, apunta La Opinión.

Según denuncia Crettón, él es es paciente de riesgo, por lo que no estaría en su obligación de regresar a su trabajo mientras dure el alerta por la pandemia de coronavirus. En las redes sociales, su pareja salió a denunciar a esta carnicería, indicando que "lo quieren obligar a volver a su lugar de trabajo, sin importar el riesgo que corre".

"Este mes le dieron el recibo de sueldo en 0$, sin justificación, cuando están todos los certificados médicos presentados y firmados por doctores", asegura. El trabajador ya realizó las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo.

"Soy persona de riesgo, desde que se puso feo acá en Gallegos (por el coronavirus) recién me empecé a tomar carpeta médica, cuando tendría que haber estado de carpeta desde el primer momento", expresó a La Opinió, apuntando que durante el inicio de la pandemia, fue a trabajar como siempre.

"Me dieron el recibo por $0, cuando OSECAC para darme la medicación tiene que tener los descuentos de la obra social en el recibo", criticó.

