Milei confirmó que no le renovarán el contrato a 70 mil empleados públicos

Javier Milei participó en el IEFA Latam Forum, un evento económico que contó con la presencia de empresarios, donde se confirmó que Nación procederá a dar de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no serán renovados a partir del 31 de marzo.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires donde el presidente argentino fue el principal orador, siendo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Manuel Adorni, vocero presidencial.

El Presidente realizó un balance de sus primeros 100 días en la Casa Rosada, un período que presentó diversos desafíos en su gestión. "Si verdaderamente llegábamos a ganar era porque esto estaba en una situación desastrosa. Que un liberal libertario llegue al poder significaba que nos iban a dejar las cosas muy difíciles", señaló Milei en la apertura de su discurso.

Levantan el programa Cocineros Argentinos y uno de los principales noticieros de la TV Pública

"Cuanto más violento y más prolongado en el tiempo es el proceso de sobreestimular la economía, más fuerte es la retracción. En ese sentido, Argentina ha vivido por más de 20 años bajo un régimen populista salvaje, que llevó a la destrucción del capital y de la productividad, motivo por el que estamos en una situación absolutamente miserable. El populismo no es gratis", manifestó el mandatario con sus clásicas críticas al socialismo respecto de los resultados económicos posteriores.

En esa comparativa de los salarios de Argentina y los de países vecinos, Milei dio por hecho que la gente perdió alrededor del 80% de sus ingresos: “el salario promedio era de 1.800 dólares en los 90 y hoy con suerte son de 600 dólares, lo cual es falso porque son menores. Hoy deberían ser de 3.000 dólares, 3 millones de pesos. Los argentinos, en esta aventura populista hemos perdido el 80 por ciento de nuestros ingresos”.

Nación dará un nuevo bono de $70.000 para jubilados en abril de 2024

Previo a asumir en el poder, pero también en medio de la preparación para ganar las elecciones, el jefe de Estado comentó que, tanto él como su equipo, "siempre estuvimos preparados para tomar esta papa caliente y si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces".

"Echamos 50 mil empleados públicos. No sólo eso, sino que se dieron de baja contratos. Y fíjense que se están cayendo más contratos. Y van a caer 70 mil contratos", anticipó de cara al cierre de marzo.

Desciende la desocupación en Neuquén: solo 6 mil personas están en la búsqueda de empleo

En otro de los hechos destacados de su gestión hasta el momento, Milei siguió, resaltando el acompañamiento a los sectores más vulnerables tras la altísima inflación de los últimos meses que sería de un dígito antes de junio, según lo dicho por él y por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas", explicó.

Y siguió: "no solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”, afirmó.