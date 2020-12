COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Como cada año, el intendente se acercó al Hospital Regional para reconocer a los médicos, enfermeros, y todo el personal del centro de salud que trabajarán durante las fiestas y obsequiarles cajas navideñas a través del Municipio. “Quería saludar a todos aquellos que van a estar trabajando hoy, como lo hacen todas las navidades en las guardias, y este año más que nunca. Tengo un profundo agradecimiento con todo el sistema de salud de la ciudad”, admitió Luque.

Explicó que el objetivo de la visita “no es solo traerles las cajas navideñas, sino que lo más importante para mí era venir a verlos y transmitirles mi agradecimiento a todos los trabajadores; es una emoción inmensa el compromiso que han tenido este año atendiendo a cada uno de los comodorenses y del resto de la región que también vienen a este Hospital”.

Agregó que “valoramos muchísimo el trabajador que tiene el compromiso con la gente, que no tiene navidad, no tiene año nuevo, no tiene feriados porque debe estar acá cuidando a la gente y así lo hacen históricamente. Tenemos que reconocer su labor y a nosotros desde la Municipalidad no nos importa si la administración le corresponde a la provincia, nos importa que acá hay comodorenses trabajando y vamos a estar siempre ayudándolos”.

Del mismo modo, el intendente también llevó cajas navideñas para los trabajadores del Plan Detectar en la tarde del miércoles. “Han hecho y siguen haciendo un trabajo inmenso con el riesgo que conlleva esta situación tan complicada que nos toca vivir”, reconoció.

“Agradecemos el compromiso de la Municipalidad”

Desde el Hospital Regional, Romina Galarza -directora médica asociada- agradeció el gesto del intendente por acercarse en esta fecha: “Estamos muy contentos por este presente de la Municipalidad con el Hospital. Los trabajadores lo agradecen mucho”.

Asimismo, reconoció el compromiso del Municipio durante todo el año con el sistema público de salud ante la emergencia sanitaria por la pandemia: “La Municipalidad nos ha ayudado en varias obras con la remodelación de la sala de clínica donde hay pacientes internados actualmente, con entrega de equipos de protección e insumos. Agradecemos muchísimo su compromiso”.

"Les pido que se cuiden para que las fiestas no se transformen en desgracia en unos días”

Tanto el intendente como los médicos del Hospital Regional solicitaron a la comunidad que se cuide durante los encuentros familiares de Noche buena, con las medidas sanitarias habituales, teniendo en cuenta que la pandemia continúa y han aumentado los casos en los últimos días.

“Hemos tenido la posibilidad de que se habiliten las reuniones sociales para las fiestas, pero claramente tenemos que pensar que la felicidad que puede surgir de esta noche no se tiene que transformar en una desgracia el día de mañana. Para eso tenemos que tratar de cuidarnos porque necesitamos evitar una ola de contagios a consecuencia de la navidad”, ratificó el intendente Juan Pablo Luque.

El mandatario que conoció el cansancio de la población por tantos meses de cuarentena, pero pidió un esfuerzo más mientras comienzan a llegar las vacunas. “Sabemos que la gente está cansada, que están ávidos de encontrarse con sus seres queridos porque muchos durante el año no han podido, pero tenemos que hacer un esfuerzo más en este momento que falta poco para que lleguen las vacunas a la ciudad, que ya llegaron al país.

Asimismo, Romina Galarza advirtió que “este año estuvimos trabajando sin descanso desde marzo y hoy el hospital trabaja aún más que los meses anteriores, por eso le pedimos a la población que se cuide, que tome todas las precauciones, que se reúnan con poca gente, que mantengan distancia, evitar aglomeraciones, usar barbijos, lavarse las manos constantemente, no abrazarse y ventilar los ambientes, Para evitar justamente tener que venir al hospital cuando en este momento hay muchas consultas”.