El precio de los remedios no escapa a la desregulación de la economía y los efectos de la inflación, con una suba promedio que si bien quedó algo por debajo de otros productos, igualmente ha sido más que impactante.

“Hubo una caída de ventas, pero no fue tan marcada como dijeron algunos medios, que hablaron de un 39%. No es un dato que nosotros hayamos registrado”, detalló Eduardo Molina, presidente del Colegio Farmacéutico de Chubut, en diálogo con Actualidad 2.0.

Tras recordar que los precios no son formados por las farmacias, sino por los laboratorios, precisó que la suba promedio en los últimos dos meses ha sido de un 150%, mientras que en el último mes hubo un salto de entre un 8 y 9%.

Respecto del comportamiento de la demanda, dijo que hay una merma, pero los tratamientos crónicos no se vieron interrumpidos por imposibilidad de pago. “Hay una baja en el consumo, en general, en la venta, sobre todo en lo que refiere a perfumerías, pero lo que se dijo del 39% no es un valor real”.

“LOS JUBILADOS NO SE QUEDARON SIN REMEDIOS”

Otra aclaración formulada por el referente del sector farmacéutico provincial fue en lo relacionado a los jubilados, al indicar que estos cuentan con una alta cobertura de medicamentos por parte del PAMI, que en muchos casos cubre el 100% del remedio, o bien un alto porcentaje, quedando sólo una parte a cargo del paciente.

“No ha habido casos de jubilados que no puedan comprar remedios -afirmó-, porque tienen un alto nivel de cobertura y las farmacias son las que financian esos medicamentos. Lo mismo pasó con las obras sociales, que tienen un porcentaje de cobertura, por lo que no hemos visto tratamientos crónicos que se hayan dejado de comprar”.

Molina indicó que si bien los precios no han dejado de moverse, “la parte más sensible de la sociedad no ha dejado de consumir los medicamentos que necesita”.

También añadió que pese a los problemas de importación, no se han registrado problemas con faltantes de medicamentos o alguno de los insumos para su producción.

SIGUE VIGENTE LA LEY DE GENÉRICOS: “TIENEN LA MISMA EFICIENCIA QUE LAS MARCAS COMERCIALES MÁS RECONOCIDAS”

Molina detalló además que la ley que exige a los médicos prescribir medicamentos por nombre de monograma y sugerir alguna marca comercial sigue vigente, pese a que en un primer momento se había derogado, a partir del DNU del gobierno nacional, que luego se dejó sin efecto.

“Si fuera cierto que los mal llamados genéricos no tienen la misma eficacia que las marcas comerciales reconocidas, sería discriminar a la gente que se atiende en hospitales públicos no está bien atendida, porque en los hospitales se entrega la medicación que no es de marcas reconocidas. Sin embargo, tienen la misma eficiencia, porque están supervisados por la ANMAT”, puntualizó.

“Con ese criterio deberíamos obligar a los medicamentos a comprar las primeras marcas, pero no es necesario porque cumplen los fines terapéuticos -explicó-. Puede haber acciones de propaganda médica, para que se receten determinadas marcas, pero tienen la misma eficiencia”.

Además, aclaró, los farmacéuticos tienen la obligación de presentar al paciente las distintas alternativas de un mismo medicamento, aunque en algunos casos sólo hay una alternativa o dos.

“Hay algunas marcas más caras que otras, pero a veces ocurre que tienen el mismo precio, depende del medicamento y del laboratorio que lo haya fabricado”, concluyó.