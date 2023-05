Un reconocido abogado de la ciudad de Rawson, en Chubut, llamó la atención en las últimas horas cuando realizó una publicación en busca de un empleado.

Darío Vilche Castiglone redactó una búsqueda laboral con requisitos específicos para cubrir una vacante en su estudio jurídico.

La claridad de los requisitos llamó la atención y dijo estar cansado de tratar con personas poco productivas e irresponsables, por lo que decidió aclarar los requisitos para trabajar con él.

"Que no falte, que produzca, que no esté mirando el reloj. Que no pierda el tiempo con el celular. Que no cause problemas con sus parientes ni discuta constantemente con su pareja", describió entre algunos de los requisitos.

Pero además, agregó que el candidato deberá tener experiencia. "Lamentablemente, no estoy dispuesto a enseñar más, porque he tenido malas experiencias con aquellos que dicen 'no tengo experiencia, pero aprendo rápido'".

Finalmente, recordó que el salario será de acuerdo a la ley y agregó: "Si quieres ganar más dinero, entonces debes producir más y tener más ganas. No quiero personas perezosas, fumadoras de marihuana, adictos, etc.".