Javier Milei generó una fuerte controversia cuando estaba en plena campaña al revelar que mantiene comunicación con su perro Conan, quien falleció en 2017. La relación que asegura tener con su mascota, más allá de la muerte de esta, ha generado debate entre sus seguidores y detractores.

Incluso en la última semana, el expresidente, Alberto Fernández, salió al cruce de Milei quien lo tildó de títere."Si el Presidente se refirió a mí llamándome 'títere' quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las 'fuerzas del cielo' no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", afirmó.

Sin embargo, quien también habló fue la médium Celia Melamed, quien trabajó para el presidente permitiéndole entablar un vínculo con su fallecido perro Conan y quien además contó que le enseñó algunas habilidades metafísicas a la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Melamed explicó que desde hace años se dedica a comunicarse con perros, gatos, caballos y aves de manera energética. El entrevistador, el youtuber Migue Pardo, le preguntó acerca del perro clonado a partir de la información genética de Conan y si era una reencarnación.

“Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares”, contestó, según publica Noticias Argentinas.

Sobre la conexión energética con los animales que le permite comunicarse con las mascotas que ya no están, la especialista planteo: "¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ése, podés sentir que no, que son otras almas, otros animales… La verdad es que es un detalle".

Además, recordó que el vínculo con Milei surgió en 2016 o 2017 cuando Conan “estaba muy mal y estaba atendido por veterinarios” que la conocían a ella. "Él me llamó, yo no conocía quién era y fui a su casa para una consulta. El perro estaba enfermo", añadió.

Melamed también contó que a partir de la difusión de su figura por su vínculo con Milei la contactaron de distintos medios, pero manifestó: "No me gusta exponerme".

“Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, que me pedían que le dijera a Conan que le diga a Milei no sé qué, que era una estafadora…”.

Finalmente, recordó que le enseñó a Karina Milei cómo comunicarse con animales: “En aquel momento era una persona curiosa a la que le interesó el tema", y que si bien no sigue trabajando con la familia, hay una “buena relación, porque son personas entrañables, queribles”. “Es gente que aprecio mucho. Charlamos, saludos para cumpleaños, Navidad”, concluyó.