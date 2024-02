A poco menos de un mes para celebrarse la Semana Santa, muchas familias planean seguir con la tradición de comer pescado y comprar huevos de pascua para compartir en familia. Sin embargo, el contexto de inflación que marcó en enero 20,6% según INDEC y los aumentos en los precios, impacta en los bolsillos y también se traduce en los comercios.

En este marco, ADNSUR pudo saber que no hay precios estables en las pescaderías de Comodoro y los precios de pascua se encuentran por encima de los $6.000.

Un comerciante explicó que existe incertidumbre en cuanto al valor de los productos. “Hoy tengo ese precio. Mañana viene y ya hay otro precio, porque aumentó. Y cuando me aumenta el costo, tengo que sí o sí aumentarlo, porque sino tengo que cerrar”.

En cuanto a los precios, aseguró que el filet de merluza con espina cuesta $4.400 el kilo y sin espina $4.700. En tanto, sostuvo que la gente compra merluza debido a que es el precio más barato en comparación a otros pescados. En cuanto a las rabas, se venden a $8.500 el kilo.

Por otra parte, el lomo de atún se consigue a $4.800 el kilo; filet de pejerrey a $4.900; el tubo de calamar a $7.600 y langostinos crudos por $13.500. En tanto, milanesas y hamburguesas se encuentran a $5.300 el kilo.

Pensando en Semana Santa, el comerciante contó "no se está consiguiendo mucha mercadería. Están pidiendo marisco, pero no se consigue". "Estoy tratando a ver si puedo traer directamente de Buenos Aires. Pero me piden un montón de requisitos para poder traer", aclaró. En tanto, se refirió a las ventas y remarcó que "están bajando" y también los obliga a bajar el kilo de alguna mercadería para poder vender.

CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LOS HUEVOS DE PASCUA

Por otra parte, durante esta mencionada época, los domingos se comparten huevos de Pascua de chocolate en familia. De esta manera, en supermercados de la ciudad, se encuentran arriba de $6.000.

Dependiendo el tamaño y la cantidad, algunos varían desde $6.339 hasta 8.855.

Además, una caja que contiene 30 huevos pequeños de chocolate, se encuentra a un precio de $17.829. Por otra parte, los conejitos de chocolate, cuestan $7.129.