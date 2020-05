VIEDMA (ADNSUR) - Con el drone que opera desde la terraza de su casa frente a la playa, Sebastián Leal muestra impactantes imágenes de la fauna marina en la localidad rionegrina durante la cuarentena. Además, se conocieron fotos subacuáticas que sacó previo al aislamiento.

Sebastíán Leal no pasó tanto tiempo mirando el mar pese a que es prestador náutico y de buceo desde su adolescencia. “La cuarentena me encontró en mi casa de Las Grutas, que está frente a la playa, a la altura de la primera bajada. Y siento que jamás estuve tan pendiente de la costa. Porque subir a la terraza para mirar el mar era la escapatoria que tenía para tanto encierro. Hace poco el intendente (por Adrián Casadei, del JSRN) abrió de nuevo las playas, que estaban cerradas desde el 19 de marzo. Por eso ahora la rutina será distinta. Pero fueron muchos los días en los que la única salida era chusmear por la terraza”, contó.

El buzo no sólo miraba la costa sino que siguió el movimiento de los animales en el mar con un drone. Según detalla diario Río Negro, esas maravillosas imágenes las compartía a través de las redes sociales, una costumbre que viene desde hace tiempo, y que mantendrá intacta. De allí que sus sorprendentes videos de delfines, ballenas y otros personajes de la fauna marina local se hayan viralizado varias veces en lo que va del aislamiento social obligatorio.

“Empecé a manejar el drone hace 4 años, y enseguida me di cuenta de lo diferentes que eran las imágenes que se captaban con él”, explicó y agregó: "Es una perspectiva que gusta, porque el drone ‘rompe’ el espejo de agua, y muestra algo que uno no está acostumbrado a ver. Generalmente de la fauna, según la especie, se veía la aleta dorsal, o el animal saltando. Con este método no, vos atravesás el medio ambiente marino, y según la perspectiva podés ver hasta el fondo. Es alucinante”.

“De hecho, la primera vez que hice una filmación con este aparato filmé delfines, que, por lo que había visto, parecía que estaban jugando. Cuando pude ver las escenas me dí cuenta de que estaban siguiendo un pez, y vi la zambullida completa de los animalitos siguiéndolo. Fue descubrir una manera distinta de captar la vida marina”, detalló.

“Recuerdo que una vez filmando desde una altitud importante pude retratar que, en ese momento, en el agua, había 18 ballenas. Ocurre que uno las ve desde la costa o el bote cuando están arriba, dando saltos. Pero como esto filma bajo el agua, ves todas. Incluso las que no se están dejando observar”, agregó.

Durante la cuarentena también logró captar imágenes increíbles de una ballena jorobada como así también de un grupo de delfines alimentándose. “Con la ballena fue gracioso, porque había pasado toda la mañana tomando mate en la terraza y no había visto nada. Bajé a afeitarme y recién pareció captar algo. Me apuré para buscar el drone y, como este tipo de cetáceos son rápidos, cuando lo alcanzó la filmación ya estaba en la zona de La Rinconada”, recordó.

Aseguró: “Fue un hallazgo ése, porque desde hace tiempo se están viendo ballenas de este tipo. Pero poder captar una con tanta nitidez permite ver características de una variedad que no es muy usual en estas costas, donde, año a año, abundan las ballenas francas desde finales del mes julio”.

Y en cuanto a los delfines, precisó que desde su casa "se ven las piruetas que hacen, pero con esto se captó el momento exacto en el que están devorando un cardumen, mientras un lobo marino curiosea, como un espectador más”.

Imágenes subacuáticas

Sebastián Leal también suele captar imágenes espectaculares con cámaras subacuáticas. Es que, en su condición de buzo, se dedicó, y sigue dedicando, a curiosear por el medio ambiente marino en toda su plenitud.

Una medusa captada por el buzo en Las Grutas

“Ese tipo de cámaras permiten que la gente conozca lo que suele permanecer oculto para ellos. El buceo sigue siendo un atractivo enorme para muchos, y esas capturas seducen y acercan a ese espacio que no todos han podido visitar. Y dan ganas de atreverse a los que tienen el sueño de sumergirse alguna vez”, resumió.