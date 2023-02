En el marco del 90° aniversario, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este lunes inauguraron la sede comercial “Ezequiel I. Forner” y reabrió la sala velatoria de Km. 8

Durante el acto estuvieron presentes: la diputada nacional, Ana Clara Romero, el viceintendente Othar Macharashvili, concejales, vecinalistas de Zona Norte y la familia de Ezequiel Forner. Por parte de la SCPL acompañaron, la presidente Anabella Cardillo, el vicepresidente Gerardo Aguilera y los consejeros Mario Cambareri, Guillermo Costes, Carlos Luque, Edgardo Dirlewanger, Miguel Echaniz, Martín Corte, Roberto Salazar, Diego Delfino y Mario Quinteros.

También, asistieron el Gerente General, Ezequiel Suazo; el gerente Administrativo- Comercial, Ezequiel Poeta; el gerente de Saneamiento, Adolfo Carrizo, el gerente del Sistema Acueductos, Gerardo Couto, y el gerente a cargo del Servicio Eléctrico, Fabián Donato, además de delegados y personal de la institución.

Al respecto, Anabella Cardillo manifestó que, “la necesidad de abrir una sede de la SCPL en Zona Norte fue vista por quien entonces era el gerente administrativo- comercial de nuestra institución, Ezequiel Forner, quien pudo advertir que era necesario acercar la institución a la gente para realizar trámites comerciales, en vez de concurrir a la sede central. En función de eso, fue que se determinó de manera provisoria iniciar con este proyecto en la sala velatoria de Km. 8, que en aquel momento estaba cerrada por razones de la pandemia”.

“Este salón tiene la particularidad de llevar el nombre de una persona extremadamente importante para la Cooperativa y para todos los que tuvimos la posibilidad de poder compartir tiempo con él. Ezequiel Forner es el precursor de esta idea, quien dejó un legado y una huella enorme, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel personal por su calidez humana. Ezequiel está en cada rinconcito de la institución y en cada corazón. Agradecemos a la familia que nos está acompañando”, expresó Cardillo.

En ese marco, la referente de la SCPL sostuvo que, “la institución trabaja para los socios y los vecinos, trabaja para Comodoro, escuchando las necesidades y acompañando el crecimiento geográfico y poblacional que tiene la ciudad. El Consejo de Administración que hoy me toca representar, apuesta a que esto siga desarrollándose, siempre escuchando al asociado. También en función de eso, son los referentes vecinales, los que siempre están más cerca del vecino y pueden trasladarnos sus inquietudes, como por ejemplo, la necesidad de reabrir la sala velatoria, que fue totalmente reacondicionada para que puedan despedir a sus seres más preciados”.

Por su parte, el consejero Guillermo Costes, indicó que “es poco frecuente que surjan con tanta rapidez reconocimientos tan profundos. Ezequiel modificó para siempre las características de la SCPL. Una institución que tenía lógica, espíritu, sobre todo teniendo en cuenta que a la gerencia llegaban los empleados de carrera, pero nosotros fuimos absolutamente disruptivos trayendo a alguien que no solamente no era de la empresa, sino tampoco era del área de los servicios públicos. La histórica sala velatoria de Km. 8 generó múltiples reclamos por parte de los vecinos cuando estuvo momentáneamente cerrada, la gente entendía que estaba perdiendo algo. En realidad, no se está perdiendo nada, simplemente estábamos avanzando y para eso necesitábamos tiempo y sobre todo el apoyo de cada uno de todos ustedes, que son en definitiva los que hacen que la SCPL funcione”.

"Este edificio y este espacio ya tienen su historia. Acá funcionó la Mutual de Empleados de Petroquímica, un espacio signado por la solidaridad y el trabajo en conjunto. Hoy y no menos importante, también quedó habilitado un nodo de Internet, básicamente el gran cerebro que permite el acceso a la fibra óptica, un servicio del siglo XXI que estamos prestando por el esfuerzo de todos, pero sin dudas por el empuje que en su momento también le dió Ezequiel”, concluyó Costes.

Por último, el viceintendente Othar Macharashvili coincidió en la labor que desempeño Ezequiel Forner dentro de la entidad. “Fue un hombre de firmes convicciones, un gran amigo y vecino, que tomó el desafío de transformar y dinamizar a la Cooperativa. Se nos fue temprano, pero dejó un gran proyecto junto al Consejo de Administración para los vecinos del barrio” y en ese sentido, agregó que “los empleados que están en esta sede son personas que conocen el barrio. El trato es solidario y amable, y generalmente, no es habitual verlo en otros lugares. Hay mucha gente mayor que necesita atención personalizada, por ello ponemos el valor el trabajo que realiza el personal de la SCPL para llegar a todas las familias y especialmente a los adultos mayores”.