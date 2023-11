La repotenciación del acueducto está paralizada pero la empresa aclaró que “esto no tiene nada que ver con las roturas de los últimos días”

Desde la empresa CPC, la constructora del grupo Indalo que está a cargo de la obra de repotenciación del acueducto, se aclaró que la firma no tiene ninguna responsabilidad sobre el tramo del acueducto en el que se ubicaron las 6 roturas desde el jueves último.

“La obra para la que fue contratada la empresa consiste en el refuerzo de cañerías exclusivamente en el sector que va de Sarmiento a Cerro Negro, mientras que el inconveniente se registró en el tramo que une Cerro Negro con Valle Hermoso”, precisó la compañía.

Al mismo tiempo, advirtió confirmó un dato que ADNSUR viene anticipando en distintos informes, en relación a que aun cuando se finalice la obra de repotenciación, no se podría habilitar si antes no se hace el recambio de la cañería del tramo crítico, ya que no soportaría el incremento de caudal, en 2,5 millones de litros por hora: “es importante que se garanticen las obras de refuerzo del acueducto, para que el abastecimiento no se vea afectado”, precisó la empresa.

CÓMO ESTÁ HOY LA OBRA Y POR QUÉ SE FRENÓ NUEVAMENTE

El gerente de la empresa CPC, ingeniero Aníbal Alisiardi, habló este miércoles sobre la situación actual de la obra de repotenciación, que se encuentra en alrededor de un 95% de avance:

“Está suspendida desde el 30 de septiembre –precisó, en diálogo con Actualidad 2.0-, por los problemas de redeterminación de precios que tiene el ENOHSA , que es el organismo nacional a cargo de la obra. Para tener una idea, los precios hoy están actualizados al mes de febrero, cuando la inflación desde ese momento hasta ahora es de un 100%. Por eso quedó desfinanciada y se decidió paralizar la obra”.

“Lo que falta es muy poco –describió-, porque la planta potabilizadora está casi terminada y faltan algunos trabajos eléctricos en las estaciones de bombeo”.

Sin embargo, Alisiardi insistió también en remarcar que la obra de repotenciación, aun cuando pudiera terminarse, no significaría una solución al problema actual, ya que el proyecto no contempla instalar nueva cañería entre Cerro Negro y Cerro Arenal, como sí se hizo entre Cerro Negro y Sarmiento.

“Si volviéramos a trabajar y ponemos en marcha la obra que tenemos contratada, estaríamos agregando 2.500 metros cúbicos por hora, pero ese mayor caudal tendría que pasar por los dos acueductos existentes”, explicó, en relación a las cañerías de 1966 y 1999, con esta última en mayor grado de deterioro. Vale recordar que el gerente del sistema Acueducto, Gerardo Couto, reconoció en la conferencia de prensa del martes que la cañería, en el precario estado en que se encuentra, no soportaría hoy el mayor caudal de agua que contempla el proyecto de repotenciación.

UNA OBRA LARGAMENTE POSTERGADA

El proyecto de repotenciación del acueducto incluía el siguiente detalle de obras:

1.Repotenciación Estación de Bombeo Obra de Toma en el Lago Musters.

2.Refuerzo Acueducto de Agua Cruda.

3.Tercer Módulo Planta Potabilizadora (Sarmiento).

4.Repotenciación Estación de Bombeo Sarmiento.

5.Refuerzo Acueducto Sarmiento-Cerro Negro.

6.Repotenciación Estación de Bombeo Cerro Negro.

7.Repotenciación Estación de Bombeo Valle Hermoso.

8.Nueva Cisterna en Est Bombeo Valle Hermoso.

9.Repotenciación Estación de Bombeo Cerro Dragón.

10.Nueva Cisterna en Est Bombeo Cerro Dragón.

11.Acueducto Cerro Arenal-Caleta Olivia.

12.Planta Ósmosis Inversa Caleta Olivia.

De ese listado, la mayor parte está culminada, según reseñó Alisiardi, quien recordó además que la primera parte de los trabajos comenzaron en 2014, cuando se hizo el recambio de cañería del acueducto que va desde Arenal hacia Caleta Olivia, además de la construcción de la planta desalinizadora de aquella ciudad. Hoy está en funcionamiento y tiene capacidad para producir un volumen de agua equivalente al que transporta el acueducto hasta la vecina ciudad.

Cuando los trabajos se retomaron desde el lado de Sarmiento hacia Comodoro, entre 2015 y principios de 2016, aparecieron dos problemas: la negativa de superficiarios y del propio municipio sarmientino a dar autorización para el trazado de nuevas cañerías por sus tierras, como también el sistema de redeterminación de precios, que no ajusta al ritmo de la inflación.

La obra quedó paralizada en 2017 y el contrato fue rescindido en 2018 (hay que recordar que en ese momento el gobierno de Mauricio Macri había iniciado denuncias contra el grupo Indalo y sus directivos, que fueron recientemente sobreseídos por la justicia), para ser restablecido en diciembre de 2021.

“En ese momento persistían problemas con algunos superficiarios y con intendente de Sarmiento, que se negaba a dar la autorización, hasta que las gestiones del ENOHSA consiguieron ese permiso, para retomar los trabajos en diciembre de 2022 –describió el directivo de CPC-. Entre octubre y mayo no se puede trabajar, por el riego por inundación, por lo que este año se avanzó en las tareas hasta que volvimos a suspender el 30 de septiembre, por la falta de ajuste de precios en base a la inflación”.