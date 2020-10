COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - El responsable del Servicio Solidario de Sepelios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Víctor Santana, explicó en Actualidad 2.o que a raíz de la pandemia, los cuerpos de los fallecidos en los domicilios son trasladados a un espacio previsto por la cooperativa hasta que se conozca el resultado del hisopado, que suele ser en 24 horas. Recomendó a los familiares que conviven con el fallecido que lo despidan antes de que retiren el cuerpo ya que "después es incierto si van a poder o no despedir a la persona". Comentó que esta semana también hubo alrededor de 15 personas que murieron en sus casas, al igual que la anterior, y que en el servicio "veníamos con una media histórica de 90 a 110 pero este mes de septiembre tuvimos 154 y en lo que va de octubre vamos camino a llegar al mismo número".

Afirmó que "a partir de esta semana comenzaron a pedir que todos los fallecidos en domicilio se consideren posible Covid para que se contacten con la familia y se pueda hacer el hisopado. Eso nos trae dificiltades a veces porque tenemos que intervenir, hacemos el embolsado del fallecido y lo llevamos transitoriamente a un espacio nuestro donde no tenemos movimiento de personal. Lo dejamos un día ahí hasta que esté el resultado o le damos el útlimo destino al cuerpo, según decida la familia", indicó.

"Como no tenemos morguera pero sí un lugar al que solo tiene acceso el personal de Sepelio, los depositamos allí con todos los recaudos tratándose como si fuera un positivo", explicó y detalló que el personal cuando va a retirar el cuerpo "lo hace con todos los elementos de seguridad. En ese espacio quedan hasta que el Área Programática diga si dio o no positivo".

Por eso "les pedimos que la familia, los más cercanos, los despida en el domicilio, porque después es incierto si van a poder o no despedir a la persona, aunque sea los 15 minutos previstos" ya que cuando el positivo está confirmado "no tiene más participación la familia; no se puede acercar más". Además, los miembros del mismo grupo familiar quedan en aislamiento, afirmó.

En los casos positivos, los cuerpos pueden ir a "tierra o cremación; no pueden ir a nicho o panteón. Si están adheridos al servicio no tiene ningún costo adicional", aclaró.

Respecto a la cantidad de personas que murieron en sus domicilios a la espera de la verificación, confirmó que hubo "más de 15 la semana pasada y esta semana debemos llevar la misma cantidad. Es tremendo", dijo.

Santana comentó que "mayormente son personas con algún antecedente y mayores de edad pero a veces hay personas de 45 años, 59 una persona ayer que venía con un antecedente de otra enfermedad", comentó.

"A veces les cuesta entender a las familias; por suerte el personal está con muy buena predisposición. A pesar de que tenemos a algunos aislados por distintos motivos. En el grupo tenemos un empleado que tuvo Covid por contacto familiar y otro chico del crematorio y tuvimos que aislar a un compañero. Están por volver", comentó. "Siempre hay predisposición para ofrecerse si hay necesidad de hacer extensión de jornada", aseguró.

"Veníamos con una media de fallecidos de 90 a 110 histórica pero este mes de septiembre tuvimos 154 y en lo que va de octubre vamos en camino a ser el mismo número. En la morgue tienen algunos problemas de sobrepasar su capacidad de tenencia de los cuerpos; ellos están pidiendo siempre colaboración para que se haga un circuito más rápido. Piden que podamos ofrecer el servicio pero si la familia no vino a pedirlo no podemos intervenir", explicó.

Dijo que los resultados de los análisis suelen conocerse a las 24 horas.