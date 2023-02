Este jueves por la tarde un vídeo del deportista olímpico, Eulalio ‘Coco’ Muñoz, tomó trascendencia en las redes sociales cuando se filmó realizando un descargo sobre una macabra situación que tuvo que presenciar mientras realizaba uno de sus entrenamientos en la ciudad de Esquel.

El deportista que supo representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recibió un mensaje en donde se le avisaba la presencia de una bolsa de residuos en un descampado que aparentemente tenía en su interior cachorros recién nacidos.

Al arribar al lugar, Muñoz pudo confirmar la presencia de uno de los cachorros que ya estaba muerto y el restante con los órganos abiertos intentando sobrevivir

“No se cual fue el motivo por el cual sucedió esto, quizás nunca lo sepa, pero jamás y en ninguna ocasión se debe buscar la salida con la muerte de unos cachorros recién nacidos. Tu perra se alzó y no los podes tener, ok, no los mates. Publícalos y regálalos a gente que verdaderamente se interese en el bienestar del animal y luego opera a tu perra para que no vuelva a suceder”, escribió indignado en sus redes.

En tanto, concientizó que se debe “entender que nuestras mascotas son parte de nuestra familia y merecen lo mismo que nosotros. Debemos entender que si hay 40 grados de temperatura no lo podemos tener atado bajo el sol, debemos entender que necesitan comer cómo lo hacemos nosotros todos los días, debemos entender que necesitan cariño como nosotros, debemos entender que son nuestros amigos no nuestros esclavos”.