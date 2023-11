Se conoció la difícil elección que deben tomar los padres de Lautaro, el joven de 19 años que fue golpeado brutalmente por una patota y terminó con muerte cerebral. De esta manera su familia afronta una difícil decisión. Cabe recordar que el hecho sucedió el pasado domingo 5 de noviembre, cuando Lautaro Alvaredo, salió a bailar con amigos a un boliche de Laferrere, Buenos Aires.

Sin embargo en un momento de la noche, personal de seguridad lo sacó del local bailable. En ese momento, fue abordado por una patota de cuatro jóvenes, que lo atacó brutalmente en plena calle. De esta forma, lo golpearon con puños y uno de ellos le dio una patada en la cabeza, lo que generó que comenzara a convulsionar. En tanto el joven quedó con muerte cerebral.

En este sentido, la periodista Mercedes Ninci reveló en Mañanísima que la mamá del joven “no quiere desconectarlo”. “En principio, el padre estaría de acuerdo” y la madre no. Es más nos dijeron, que ya tienen previsto el lugar del entierro”, añadió. En tanto, se refirió a Lautaro y aseguró que “era un chico que hacía todo bien. Estudiaba, trabajaba, salió a un boliche tres veces”.

LA PALABRA DEL PADRE DE LAUTARO

El hombre reveló a C5N que era la tercera vez que su hijo salía a bailar. “La condición era que fuera y volviera en un remis, y me lo mataron igual”, reveló.

“La ambulancia no venía y el patrullero no quería llevar a mi hijo. Estuvimos 14 horas esperando una ambulancia de la UTA. Todo porque faltaba un papel, porque no habíamos hecho la denuncia y qué sé yo. Mi hijo tendría que estar vivo”, expresó. Además, señaló que “el primer culpable es el que le pegó, el segundo es la burocracia para mandarte una ambulancia”.

Cabe señalar que según indicaron autoridades policiales, el joven que le dio la patada mortal estaría identificado.