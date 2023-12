La CGT se movilizará al Congreso de la Nación en rechazo del DNU de Milei

La Comisión General del Trabajo anunció este jueves por la tarde que marchará al Congreso de la Nación en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles por la noche a través de su primera cadena nacional.

Desde la CGT adelantaron su postura negativa hacia los 30 ítems planteados por el mandatario indicando que van en contra de los trabajadores y que vulneran sus derechos adquiridos.

Tal es así que el próximo miércoles 27 de diciembre se presentarán en las afueras del Congreso para entregar una impugnación formal al DNU de Milei. Esta será la primera de las determinaciones que tomarán luego de mucho tiempo.

Lo cierto es que hasta el momento no se ha hablado de un paro nacional y el secretario general de la CGT, Héctor Daer, fue consultado por dicha posibilidad. “Durante cuatro años no se tocaron derechos, no se regaló Aerolíneas Argentinas, no se privatizaron empresas públicas, no se destruyó el salario a partir de una devaluación entre los que menos tienen. Por eso no hicimos nada”, mencionó, en comparación con las políticas de Alberto Fernández en sus cuatro años de gestión.

“A partir de ayer (miércoles) no solo hay un ajuste devaluatorio impresionante sino que están destruyendo en las instituciones republicanas que tienen que ver con el ejercicio democrático del funcionamiento legislativo”, señaló el referente.

Por otro lado, Omar Plaini, líder del gremio de canillitas, no descartó un paro nacional. “Resolveremos cuáles son las medidas a llevar adelante, hay temas jurídicos que vamos a analizar. La presentación en la Justicia es una posibilidad, movilización o medida de acción directa, eso lo vamos a decidir en la mesa chica ampliada. Hay posibilidades de todo”, manifestó.

Previamente, Sergio Palazzo de La Bancaria, indicó que iban a pedirle a la CGT que “convoque a una gran movilización con posterior paro nacional”. “Tenemos que ir hacia adelante en un lugar donde se respete la democracia y el reglamento”, añadió.

“En mi doble rol, tenemos que trabajar fuertemente con la gente que nos está reclamando que estemos en la calle”, concluyó el referente bancario.