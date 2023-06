La alarma de un auto no dejó dormir a nadie y los vecinos dejaron un mensaje en el capot

Los vecinos de un barrio céntrico de la ciudad de Neuquén explotaron ante una molesta situación y no dudaron en ocuparse del problema de una particular forma.

Desde el jueves a la madrugada, un vehículo que aún se desconoce la identidad del propietario, está con la alarma sonando. Se encuentra estacionado sobre la calle Tucumán e Independencia.

Según relataron los vecinos, llamaron al personal de Tránsito, a la línea telefónica del municipio de Atención a la Ciudadanía y a la policía, pero “Nadie se hizo cargo. Los inspectores vieron el auto y dijeron que no podían hacer nada”, advirtió una joven, en diálogo con LMNeuquén.

Al no recibir respuestas ni soluciones, los vecinos optaron por dejar un particular mensaje en el vehículo:

“Tu alarma de mierda estuvo sonando todo el día”, escribieron en el capot del vehículo. Y en una puerta alguien le dejó su teléfono celular para que se comunique.

"No nos dejó descansar en toda la noche", reiteró la joven consultada. Es un misterio quién es su propietario/a, de dónde proviene el vehículo.

Varias personas se acercaron a preguntar a comerciantes de la cuadra por la titularidad del auto, pero no sabían nada. "Es agotador llamar y que no nos brinden una solución. Estamos colmados de paciencia. Si el auto no está enfrente de un garaje no lo retiran", se quejaron.