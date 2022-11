L-Gante no se da por vencido y quiere reconquistar a Wanda Nara: "Extraño tus besos"

Mientras Wanda Nara está a los besos con Mauro Icardi en Turquía y crecen los rumores de una reconciliación, L-Gante lanzó un adelanto de su nuevo tema dedicado a la empresaria con videos e imágenes que compartió en su perfil de Instagram.

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada”, arranca el cumbiero con la letra de la canción, mientras en el videoclip se lo ve sentado en un estudio de grabación casero y el teléfono celular en la mano, en donde se la ve a la mamá de Francesca e Isabella Icardi en la pantalla.

Con picardía, el artista canta para la cámara con su smartphone en la mano. “Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, dice con mirada melancólica.

En uno de los versos, el exponente de la cumbia 420 fue 100% explícito con lo íntima que fue su relación mientras la empresaria estaba en la Argentina: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”.