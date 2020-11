COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se refirió al acuerdo paritario que se lleva adelante entre las representaciones gremiales de los empleados municipales (SOEM y APJ) y la posibilidad que el Ejecutivo reconozca una suma fija no remunerativa para todos los empleados Municipales.

En este marco, a través de un comunicado, manifestaron su "rechazo al acuerdo de esta naturaleza dado que se perdería el principio de movilidad que los empleados pasivos tienen por ley". Destacaron que, "esto en la práctica significa la perdida de la movilidad jubilatoria de nuestros haberes y en consecuencia no recibiríamos ninguna clase de aumento en el corriente año 2020.

"Ya se ha publicado en los diferentes medios provinciales y nacionales los aumentos alcanzados por las diferentes organizaciones gremiales, los cuales rondan el 30%. Incluso gremios hermanos de nuestra provincia lograron acuerdos paritarios ya en el pasado mes de septiembre y octubre, por ejemplo, Puerto Madryn alcanzó un acuerdo de incremento del 21% en tres tramos de acá a fin de año", indicaron el el comunicado.

En este sentido, alertaron "a los representantes de las organizaciones sindicales sobre dicha maniobra que posterga a los pasivos municipales y que de ninguna manera debe permitirse. Seria histórico si ello sucediera. No se recuerda algo semejante en la historia de los acuerdos paritarios de la Municipalidad de Comodoro".

"No solamente nos vemos en la imposibilidad de cobrar en tiempo nuestros haberes, donde ya se nos deben 3 meses y el medio aguinaldo, sino que además veríamos que no se nos otorgaría ningún aumento atento a que una suma fija no se refleja en los haberes de los jubilados".

Finalmente aseguraron: "Esto atenta con la liquidación al momento de jubilarse, por lo que los invitamos a rechazar cualquier practica de esta naturaleza que deteriora el salario del trabajador activo y pasivo".