Insólito robo: instaló una pileta en el patio y a los dos días se la llevaron en un camión

Una mujer compró una pileta para su terreno y se la robaron a los dos días. Lo peculiar del robo fue que un grupo de 10 ladrones entraron al lugar con un camión y quedaron filmados en las cámaras de seguridad.

El desesperante momento ocurrió el domingo a la madrugada en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Los ladrones violentaron la puerta principal, los vecinos se alarmaron porque el portón del terreno estaba abierto y la pileta que se veía desde afuera no estaba.

“La felicidad nos duró poco porque era nuestro sueño tener una casa con pileta. Con mucho sacrificio, la vamos a pagar dos años. Estamos viviendo una pesadilla”, lamentó Adriana.

Comodoro: entraron a robar a una casa abandonada y se quisieron llevar hasta una cuchara de bronce

“Es algo increíble, jamás íbamos a imaginar que nos iban a robar una pileta de fibra de vidrio, con semejante dimensión, en un camión sin patente, con tanta impunidad, con tantas cámaras de seguridad que hay, que nadie haya visto nada”.

La mujer explicó que hay varios centros de monitoreos en la ciudad, pero que ninguno se alarmó ante el movimiento sospechoso.

Solo pudo reconstruir parte del recorrido de los ladrones gracias a las cámaras de vigilancia de los vecinos, quienes pasaron sus videos y colaboraron con información.

Rompió el vidrio para robar una casa en Comodoro y el dueño lo sorprendió: terminó detenido

“La gran impotencia también es que pasaba una patrulla justo a las 2:03, que se ve en las imágenes y 2:11, minutos después, pasaba el camión con la pileta haciendo marcha atrás por la calle principal, 12 de Octubre, camino hacia la ruta 205. A la hora en que pasaba la patrulla, era el tiempo en que me estaban robando la pileta, solamente eran minutos de diferencia”, dijo.

La víctima del robo sigue esperando que la policía se comunique con ella para darle noticias sobre la situación, pero no espera recuperar la pileta. “Yo ya perdí las esperanzas de que aparezca la pileta, pero por lo menos que no quede impune, con semejante logística. No se robaron una bicicleta, se robaron una pileta de 7x3 con un tipo que quedó colgando atrás. ¿Nadie vio nada? Pasó por la ruta, por un montón de cámaras. Si hay un poco de predisposición, se tiene que ver el seguimiento del camión. No puede ser que haya pasado esto”.