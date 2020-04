La canasta total subió 3% en marzo y una familia necesitó casi $42.000 para no ser pobre

CAPITAL FEDERAL - Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicado este martes, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,4 % en marzo, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por $ 17.353,25 para no caer en la indigencia.

“#DatoINDEC Una familia de cuatro integrantes necesitó $41.994,86 para superar el umbral de pobreza en marzo de 2020: 3,0% más que el mes previo y 46,1% más que en marzo de 2019 https://t.co/thnfLpNBBt”— INDEC Argentina on Twitter Link INDEC Argentina on Twitter

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 3% durante marzo, con lo cual una familia, integrada por dos adultos y dos menores de seis y ocho años, necesitó de $41.994,86 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

De esta forma, la Canasta Alimentaria, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló una suba del 11,4 % en el primer trimestre del año.

Por su parte, la Canasta Básica Total, que mide la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios, subió 7,8 % entre enero y marzo, 3,6 puntos porcentuales menos que los productos alimenticios de primera necesidad debido a que permanecen congeladas las tarifas de los servicios públicos y el transporte desde principios de año.

En marzo, una medición del IDEC señalaba que en el segundo semestre del 2019 el 35,5% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32% registrado a finales del 2018.

En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8%, con un incremento de 1,3 puntos en relación al 6,7% del segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales, 3,7 millones no tenían dinero ni siquiera para alimentarse todos los días.

Fuente: INDEC / iProfesional