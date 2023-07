Indignante: una jubilada esperó cinco meses silla de ruedas y llegó después que murió

Cristina Vañecek se indignó cuando un mes después de que falleció su mamá, llegó la silla de ruedas que su madre tanto necesitaba. Murió esperando.

“La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio. Llegó hoy. Gracias por nada, PAMI”, escribió Cristina en su cuenta de Twitter. Sin embargo, su catarsis rápidamente se viralizó y recibió cientos de comentarios de solidaridad.

Todo comenzó cuando el 11 de enero pasado, Cristina hizo el pedido de una silla de ruedas a Pami para su madre. “Me dijeron que demoraba 45 días, como yo no sabía si eran corridos o hábiles calculé que para fines de marzo o principios de abril tenía que estar”, contó a Telenoche.

Cuando se acercó en marzo, le dijeron que por cambios en la pagina web seguramente podría haber demoras y que sino llegaba la silla, volviera a llamar.

En los últimos días de abril volvió a hacer el reclamo, pero no hubo avances. “Mi mamá cuando estaba bien llamaba. Yo también llamé cuando estaba internada”, recordó con mucho dolor.

“Quería saber si iba a venir la silla o si tenía que comprar una, evaluaba comprarla cuando cobre el aguinaldo y pensaba en pagar una parte al contado y financiar la otra. Pero no tenía respuestas. Cuando quise comprarla, me dijeron que no había sillas y ahí fue cuando decidí alquilar una silla”, contó Cristina.

El tiempo pasó, la silla nunca llegó y el 20 de junio falleció su mamá. El martes pasado la silla de ruedas llegó a su casa, un mes después de la muerte.

“Es raro porque sentís dolor, me tocó una silla vacía, la va a usar otra persona. Me dio lástima el hombre que me la trajo porque le dije que mi mamá había muerto. No sabía cómo pedirme perdón y me decía que se moría de vergüenza”.

Luego de que se viralice su tuit, PAMI realizó un descargo y acusó a la familia de la jubilada fallecida. Desde la empresa dijeron que mandaron la silla de ruedas y que no había nadie en la casa, lo que la familia desmintió.