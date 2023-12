El pasado lunes, un restaurante de Comodoro Rivadavia tomó una drástica decisión ante la incertidumbre económica y los constantes aumentos de los precios. Sus dueños decidieron no abrir el negocio. Así lo reveló Gonzalo Segura, dueño de un tradicional y reconocido restaurante, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen al 1100, en la ciudad petrolera a ADNSUR.

“Ayer decidimos no abrir por un tema de que tenemos mercadería stockeada y de nada sirve abrir, poner la carta a un valor y al otro día ver cómo están subiendo por ahí un 40 o un 50% y volver a comprar la mercadería cara”, explicó. En este sentido, señaló que “por ahí conviene no abrir, esperar a los aumentos y ver cómo uno se puede acomodar para remarcar los precios”, añadió.

Además, sostuvo que “ya viene pasando un par de veces, pero de decidir no abrir para esperar al otro día y ver cuál es el aumento si es la primera vez”. “Ya sabíamos que iba a pasar seguramente, esto es parte de intentar acomodar el país”, agregó.

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias en Comodoro

También Segura sostuvo que “uno por ahí no puede ir a cambiar los precios de uno porque no sabe realmente lo que está pasando, si se están aprovechando de la situación o si realmente sucede”. De esta manera, dio el ejemplo del kilo de molleja que se encuentra a un valor de $10.000, al que consideró “una locura”.

“Entonces a veces no sabe si sacarlo de la carta para no matar al cliente porque a uno también le da un poco de vergüenza a veces los precios. Decir, ‘esto no para de subir’ y uno lo tiene que trasladar directamente al valor final del plato que está consumiendo el cliente y a veces se hace muy complicado salir a comer. Hoy ya es un lujo”. agregó.

¿Es posible reutilizar el cauce del río Chico para abastecer de agua a Comodoro? La novedosa propuesta para resolver un histórico problema

Asimismo, señaló que los “lácteos subieron un montón, lo que son los fiambres, la carne ni hablar, el asado con hueso, todo va subiendo más o menos parejo”. También reveló que un amigo suyo que tiene un kiosco, sufrió el aumento de golosinas de un 52% en tan solo un día. “Ojalá se vaya acomodando un poquito el país y podamos salir adelante todos”, concluyó.