Más de 1000 hectáreas de bosque nativo han sido arrasadas hasta el momento por el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, tras un incendio que se desató el jueves por la noche en la cordillera de Chubut.

Las autoridades al igual que los pobladores, afirman que fue provocado de forma intencional. Ya hay más de 250 brigadistas trabajando en la zona.

Miguel Rosales, un poblador del Parque Los Alerces, habló en medio de horas de incertidumbre y temor que se viven en la zona cordillerana ante el avance del fuego que no se doblega. “Ayer subimos al cerro, el fuego se está descolgando, y en la zona de Los Tepúes el fuego está a 400 metros”, dijo.

Y reconoció que a partir de este foco de grandes dimensiones "hemos perdido la temporada, el incendio ha terminado con la temporada de verano para nosotros".

Torres responsabilizó a la RAM por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces: "Lo hacen para tomar tierras"

"Somos los afectados, se nos quema el campo, los animales, perdemos la temporada, hoy no tenemos un culpable, sospechamos de todos", dijo.

En este contexto, sostuvo - en diálogo con FM del Lago - que el fuego se desató en "la única ladera que faltaba por quemarse" y sobre la intencionalidad detrás del mismo, reconoció: “sabemos que fue intencional porque sabíamos que querían causar problemas, fallaron en la prevención y los controles, hace falta trabajo para llegar a los culpables”.

"Uno sale al campo y no se encuentra con autoridades, hoy no hay controles, la policía no aparece y cuando aparece no hace nada. La policía no puede andar pidiendo documentos, tienen que recorrer el parque y los bosques", concluyó.