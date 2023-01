Horror en Santa Cruz: Le puso una trampa al gato de su vecino y tuvieron que hacerle dos amputaciones

El aberrante hecho sucedió en el barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos. Si bien todo ocurrió en el mes de noviembre de 2022, el caso sigue teniendo repercusión entre los vecinos de la localidad santacruceña.

En aquella ocasión, un grupo de personas alertó la presencia de un gato con vida, atrapado en la trampa de un paredón de una casa. Posteriormente, se comunicaron con Control Animal para que fueran a rescatarlo y poder así evaluar su estado.

Carolina Echeverría, una mujer del lugar, se hizo cargo del cuidado del felino y contó cómo se encuentra actualmente el animal.

En principio, la proteccionista contó que debieron realizarle una cirugía de urgencia para poder quitar la trampa que, asumen, está destinada a los zorros. Sucede que los gatos son animales que suelen transitar por techos y paredes altas, destino casi fatal para el pequeño rescatado.

“Cuando lo buscó Control Animal lo sacaron con trampa y todo, lo operan y le amputan una pata, pasado el tiempo, tuvimos que hacerle una segunda cirugía para hacerle otra amputación más arriba para que pudiera desenvolverse mejor”, describió en diálogo con LU12 AM680.

“Se está recuperando de esa segunda cirugía, está de buen ánimo y come, está tratando de acostumbrarse todavía, a veces pierde el equilibrio y se cae”, comentó sobre el estado del gatito. Sin embargo, perdió sus dientes por el golpe y debe comer alimento blando.

“Es muy manso y muy bueno, no tiene miedo tampoco, no quedó con ese temor después de lo que pasó. Pero nos pusimos a buscar a ver si tenía hogar y por el momento no encontramos a nadie que lo haya reclamado”, agregó.

Por último, apuntó que desconoce las trampas mortales del hombre y lanzó: “Tuvimos que juntar plata para sus operaciones, yo esperé todo este tiempo para que el responsable pague todo el daño que causó”, cerró. Instó a los vecinos, además, a hacer la denuncia.

Cuando se recupere, lo darán en adopción. Para colaborar comunicarse al (2966) 75-8464.