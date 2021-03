Hay gran demanda de ingreso de alumnos en el Colegio Dean Funes pero "ya no tiene cupos"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los colegios salesianos tradicionalmente suelen tener una gran demanda de inscripción en Comodoro Rivadavia, cada año las solicitudes de alumnos crecen. El director del Colegio Dean Funes, Andrés Quesada, señaló que la demanda es "permanente" así como las consultas que reciben en el establecimiento educativo ubicado en km 3.

Desde el colegio reconocen que por cuestiones de capacidad " no podemos dar respuesta. El colegio ya no tiene cupos", dijo. Esta situación deja en evidencia la difícil situación de alumnos que hasta el momento no han podido conseguir cupo en algún establecimiento educativo.

En este contexto, aún hay padres a la espera de que se les reasigne un establecimiento para que sus hijos puedan iniciar las clases. Este panorama se reitera ya que en varios establecimientos educativos públicos donde hay sobredemanda o están saturados, es que a esta situación se suman los protocolos de presencialidad que reducen la cantidad de alumnos por curso, indicó Crónica.