COMODORO RIVADAVI (ADNSUR) - El Municipio dispuso un amplio operativo en distintos puntos de la ciudad a los fines de disuadir la posibilidad de encuentros entre personas, algo que no está permitido en este marco de pandemia. Este lunes continúan con los controles, que se repetirán el fin de semana que viene.

El secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, sostuvo que "trabajamos todo el fin de semana y vamos a continuar con estos controles, fundamentalmente por el día del amigo. Estamos tratando de salir de esta pandemia y si no evitamos los encuentros sociales eso no va a suceder".



En detalle, comentó que “hubo alrededor de 12 alcoholemias positivas, en altos grados, la más alta 2,78. Además se hicieron infracciones por circular con DNI que no correspondía, tanto el sábado como en la madrugada del lunes, y por falta de documentación”. Asimismo, se trasladaron casi 20 autos al corralón por diferentes infracciones.

En este marco, Gaitán reconoció que “podría haber sido mayor el número de infractores porque había mucha gente transitando. Hubieron muchas personas en la ruta circulando sin motivo, por lo cual los hicimos volver a sus domicilios”.

Los controles se repetirán en distintos puntos de la ciudad tanto el lunes a la noche como el próximo fin de semana, con el propósito de disuadir la posibilidad de encuentros sociales debido a que, comprobado por el Comité Sanitario, es una de las causas principales de contagios de Covid-19 por no respetarse las normas sanitarias de distanciamiento.