RADA TILLY (ADNSUR) - El Municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, continúa conel Programa de Yoga al Aire Libre, una propuesta de verano que se convierte en un clásico y suma nuevos y más participantes cada temporada. En ese marco, invitó a la comunidad este sábado a participar de una clase gratuita de yoga en la bajada N°12.

Las clases abiertas de yoga son todos los sábados, con concentración a las 9:45 hs y comienzo de la clase a las 10:00 hs.

Este sábado 28 de diciembre el punto de encuentro será la bajada 12 de la playa de Rada Tilly.

El Programa de Yoga al Aire Libre comprende una clase de yoga y relajación a cargo del profesor Carlos Ojeda, que en esta oportunidad estará acompañado por la Profesora Claudia Gorosito.

INSCRIPCIONES

Para participar, no se requiere inscripción previa y no es necesario tener experiencia. Se recomienda asistir con ropa cómoda y se pide a quienes asistan no olvidar de llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica. Por consultas adicionales, los interesados pueden llamar al: 445-1207.