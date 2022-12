Victorio Stok Berraondo tiene 27 años y es un médico tucumano, especializado en otorrinolaringología, que viajó al Mundial de Qatar tras una propuesta laboral que le hicieron en octubre.

“Tuve una entrevista con una empresa que brinda asistencia al viajero y me propusieron venir a Qatar para los argentinos. Después recibí otra llamada con la confirmación. Llegamos acá el 18 de noviembre y nos quedaremos hasta que la Selección quiera: ojalá que hasta el 19 de diciembre”, expresó a TN.

Antes de aceptar, Victorio habló con Candelaria, su novia desde hace dos años, con quien iba a casarse el 18 de diciembre, cuando se disputará la final del Mundial.

“Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas; es una oportunidad única en tu vida’ “, recordó y valoró: "Gracias a su aporte estoy acá; es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”, contó el médico de 27 años.

“Compré los anillos acá. No veo la hora de llegar y ponérselo en el dedo. Vamos a hacer una fiesta íntima, muy entre nosotros, familiar”, dijo el médico, cuya boda se pospuso para enero.

Los anillos los compró en Doha al enterarse de la calidad del oro del país árabe. “Le mandé una foto a mi novia y les encantó, así que compré los dos. Los pagué 400 dólares, pero por ser argentino me lo dejaron a 300″, dijo.

Durante estos días en Qatar, el joven tucumano descubrió un sinfín de clínicas, a colegas suyos y a los dueños de los centros de salud. En una de estas visitas, conoció a un jeque que, tras ver su desempeño, decidió proponerle que en octubre del año que viene se mude definitivamente a Qatar para trabajar en su clínica.

“Estoy viendo la posibilidad. Necesito volver a Buenos Aires, ver el tema de los papeles, si me lo permiten. El jeque se emocionó con mi historia, por mi edad, se puso muy feliz. Me dijo que le encantaría tener a alguien como yo en su clínica”, relató Victorio.

“Me ofreció el laburo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganás cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta”, detalló.

Victorio llamó a su novia para contarle la noticia y le confesó que no sabía si el día de mañana en Argentina iba a contar con una oportunidad semejante. “Me respondió que ya tiene las valijas listas”, compartió.

"Se emocionó muchísimo, ella es mi compañera. Somos los dos compañeros y muy unidos. Tenemos una relación hermosa”, subrayó.