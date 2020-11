COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Por estas horas, Twitch está en bocas de todos, desde los cibernautas y hasta el mundo del deporte. La plataforma, que la rompió durante la cuarentena y que crece a pasos agigantados, suspendió la cuenta de Neymar, una de las estrellas del fútbol mundial.

El brasileño, al igual que el Kun Agüero, suele realizar vivos para divertir a sus seguidores pero hace algunas semanas violó las normas de la plataforma. Al parecer divulgó datos personales de un usuario, quien sería nada más ni menos que Richarlison, un compañero de la Selección.

La sanción le sirvió a la plataforma para seguir haciendo ruido, tal como viene haciendo desde el inicio de la pandemia, cosechando seguidores en todo el mundo, y Comodoro no es la excepción, aún con los limitantes que impone la velocidad de internet.

Giovanna Licciardi es una de las usuarios activas de Twitch en la ciudad. La adolescente tiene 17 años cursa quinto año en el Instituto Austral de Enseñanza y además de "stremear" colabora con otros usuarios, tanto de Comodoro y Rada Tilly, como Buenos Aires, donde es moderadora de “El Canal del Joaco”, un joven que tiene más de un millón de seguidores.

En su último video Joaco hizo una transmisión de 5 minutos, interactuó con sus seguidores y luego puso a girar una canción de Rombai que él sólo escuchó, mientras bailaba en una parodia de Zumba. En el Chat todos alentaban: “Dale”, “Va, va, va”, “Que mueva”. El video fue visto por más de 27 mil personas.

Buenas noches | MAS 18 E | Te esperamos el jueves navajas | IG: lopezzjoacoo - ElcanaldeJoaco on Twitch

UN ÉXITO QUE NO PARA DE CRECER

Para Giovanna el éxito de la plataforma está en la interacción. “Hubo una época en que Youtube tuvo mucho éxito, es más yo conocí Twitch por Youtube, pero cuando la descubrís te das cuenta que todo es mucho más espontáneo. Con el youtuber no tenés contacto, pero Twitch lo que te permite es interactuar con el streamer, tener un chat y ver que todo es espontáneo porque es en el momento y ves lo que está haciendo en su casa”.

Giovanna asegura que en pandemia creció muchísimo el público, “principalmente por la cuarentena y el fenómeno del Kun Agüero que trajo muchísima gente a Twitch”.

“Sé que acá hay varios streamer, ninguno que tenga mucha repercusión, pero sé que hay varios que strimean, le ponen garra a su canal. Lo que yo conozco son streamer que juegan al Counter y al FIFA 2021, pero no conozco tantos que hagan IRL como suele suceder en Buenos Aires”, explicó.

El Kun Agüero se convirtió en una estrella del Twitch, la app del momento.

DE USUARIA A MODERADORA

En el caso de Giovanna comenzó a usar Twitch a finales de 2018, primero consumiendo streamer de IRL (en la vida real, por sus siglas en inglés), donde los usuarios muestran imágenes en vivo e interactúan con sus seguidores. Poco tiempo después comenzó a realizar sus propias transmisiones, principalmente los fines de semana y acompañada, porque le daba “vergüenza hacerlo sola”.

Las transmisiones se hicieron más frecuentes, incluso durante la semana y a veces sola, pero la pandemia frenó todo y ante el regreso de sus hermanos a casa decidió ponerle un párate.

“Yo empecé haciendo IRL que es charlando, básicamente yo con mis amigas charlando con la gente del chat. Primero era gente que yo conocía y luego gente que no conocía. Contaba cómo era mi vida, qué me había pasado en la semana, lo que había pasado en el colegio: básicamente charlas con quienes se conectaban. Pero en la pandemia se me complicó bastante. Mis hermanos vinieron a Comodoro de Buenos Aires y toda la familia está conectada a internet, además mi hermana duerme conmigo. Entonces estoy más que nada acompañando a mi amigos”, contó a ADNSUR.

Por estos días, Giovanna es moderadora de Joaco y otros streamer que hacen IRL o muestran las imágenes mientras juegan al Counter Strike, el FIFA 2021 y otro juego. Su función es básicamente filtrar los comentarios agresivos para que “el chat sea más tranquilo”.

“Hay gente que tira mucha buena onda y gente que tira mucha mala onda, entonces evitas esos comentarios. Pero lo que tiene Twitch es que es una comunidad muy unida, entonces no hay tanto odio, tanto heaters, pero si por ahí el público de afuera”, explica en ese sentido.

Según cuenta Giovanna cuando ella comenzó en el Canal de Juaco tenía solo 100 mil seguidores y ahora supera el millón. Además de ella hay otros moderadores y su interacción con ellos le permitió hacer muchos amigos a partir del trabajo compartido, incluso dice que allí conoció a su mejor amigo.

Para "Giovi" la plataforma es un hobby, una forma de divertirse. Sin embargo, para otros es una buena oportunidad de ganar dinero, algo que la hace aún más tentadora. Es que a diferencia de Youtube no exige un piso de mil suscriptores, 4 mil horas de visualización en los últimos 12 meses, ni se queda con un porcentaje mayor del dinero generado. Sin dudas Twitch llegó para quedarse, pensando en público que elige otra forma de comunicarse.