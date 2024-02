En tan sólo seis días: la aventura de una influencer que recorrió los mejores refugios para visitar en El Bolsón

Los refugios de montaña de El Bolsón son cada vez más populares en la Comarca Andina, atrayendo a visitantes, como el caso de la instagramer Valen Ferro y su novio, quienes recorrieron los senderos cercanos al río Azul en la Patagonia. Tras esta experiencia, la joven turista compartió toda la información en un grupo de viajeros.

EL COMIENZO DE LA AVENTURA

Después de recorrer seis días por la montaña, y de completar el circuito troncal con conexión a los Laguitos, Valen Ferro contó su experiencia “¡por si a alguien le sirve!”.

“Subimos desde Wharton habiendo realizado el registro previamente en la página de A.N.P.R.A.L.E, había largas filas para hacerlo físico en el lugar. Cuando llegamos dejamos el auto en Wharton, al bajar dejamos una colaboración por los días que estuvo en el lugar, todo impecable”, valoró la joven.

Urbana recibió a la concejal Luciana Ferreira en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos

PRIMER DÍA: REFUGIO EL RETAMAL

“Los últimos 300 mts están en constante subida. El refugio cuenta con proveeduría básica, camping a $ 8.000, refugio a $ 15.000. Las duchas si no te anotas temprano es imposible usarlas, la única opción es un arroyo que pasa por atrás del refugio”.

SEGUNDO DÍA: REGUFIOS LOS LAGUITOS

“Los más complicados son los últimos 3 km, pero yendo tranqui se súper puede, ahí nos quedamos tres noches ya que nos gustó mucho el lugar. Comento un poco los precios: Plato de la cena $ 12000 (se puede repetir), sánguches completos a $ 6.000, cargar el celular $ 800, $ 1000 las duchas (hacer fila en el lugar, por orden de llegada), $ 10000 wifi, $ 12000 pizzas. En el lugar se pueden realizar dos trekking a lago Sobería y al cerro Año Nuevo”, detalló sobre los costos.

Los churrascos de "El Petiso", los mejores sanguichitos ruteros y trekking: parada obligada en un pueblo de Chubut

Y agregó, “realizamos el cerro Año Nuevo, mucha subida, partes en que tenés que ir con cuatro apoyos, agarrando lo que encuentres. Subís hasta la base ya que aún tiene nieve. Tremendo lugar”, destacó.

REFUGIO LA PLAYITA

“Lindo pero muchísima gente. El refugio Las Horquetas es un lugar súper tranquilo. El camping Los Mañios (la mejor birra de todos los refugios), también muy tranquilo, gente de paso”, comentó.

Viven viajando por Argentina en un Renault modelo 83 y ya recorrieron 10.000 kilómetros

QUINTO DÍA: CASA DE CAMPO

“Utilizamos el desvío por el agua. Las indicaciones se le piden al refugiero de Las Horquetas, acortás muchísimo el camino. Pasamos la noche aprovechando el tenedor libre a $ 7500, esa noche era pollo al disco”, mencionó en su paso por la Casa de Campo.

“El refugio es totalmente distinto al resto, una onda muy juvenil, fogón, guitarreadas, mesa de ping pong, no cobran para que te duches, tampoco para que cargues el celular. Una torta frita gratis por día. Súper amables y jodones todo el personal. Si buscas un lugar tranquilo no es este refugio. Al utilizar el desvío por el agua pasás por el refugio El Conde, se me hizo muy parecido a las Horquetas”, comparó.

"Será el día más complicado" en el incendio de Los Alerces: pronostican fuertes vientos y hace 65 días que no llueve

SEXTO DÍA: DESCENSO PARA WHARTON

“Son 14 km desde Casa de Campo. Paramos a descansar y conocer el Cajón del Azúl y seguimos bajando. El peor tramo es luego de confluencia que no paras de subir. Durante todo el recorrido costeás el río Azul o Rayado. Por lo que no es necesario ir con tanta agua”, recomendó.

“Tanto en Refugio los Laguitos como Casa de Campo vi elementos de cocina de uso común. En Laguitos hasta una cocina de uso compartido (el uso del refugio si acampás tiene un valor extra de $ 2000)”, concluyó la turista influencer.

El área afectada por los incendios en Los Alerces está dividida en seis sectores para combatir el fuego

Con información de Diario Río Negro