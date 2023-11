Este martes y en medio de conflictos, cerró una planta de quesos de Sancor. La noticia fue confirmada por la cooperativa. Cabe recordar que el espacio había sido reactivado durante este 2023 junto a un socio comercial, sin embargo una serie de reclamos y paros generaron una situación crítica.

La situación sucedió en una planta ubicada en San Guillermo, Santa Fe. Las medidas de fuerza fueron realizadas por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y comenzaron tras una protesta por el atraso en la creación de un fideicomiso de salvataje y luego, por una cuestión salarial.

Según informó Infobae, pese a realizarse reuniones donde intervino el Ministerio de Trabajo, no se llegó a un acuerdo. Además, como consecuencia de las asambleas, reuniones y medidas de fuerza, comienza a haber faltantes de productos, como quesos, cremas, manteca, quesos untables, entre otros. Asimismo, el pasado 19 de octubre la planta de SanCor tuvo que tirar más de 100.000 litros de leche porque no pudieron ser procesados.

“Sancor viene enfrentando una situación muy particular y difícil. Desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial. La excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección”, expresaron en un comunicado de la empresa.

Respecto a esta situación, aseguran que hay inquietudes por parte de los empleados, respecto al futuro de su fuente de trabajo. En este marco, desde la cooperativa mencionaron que “presiones indebidas” generó tensión entre los trabajadores y el gremio.

Por otro lado, en cuanto a las medidas de fuerza, revelaron que se llevan a cabo asambleas de cuatro horas, durante los tres turnos de 8 horas que trabajan. De esta forma, se reduce la actividad y tampoco se pueden mantener procesos automatizados de forma continua. Además, esta situación impide la producción normal.

En tanto, desde el gremio ATILRA se conoció que realizarán una denuncia por evasión fiscal a la firma y deudas laborales con los empleados. Mientras que de la cooperativa, rechazaron esas acusaciones, a la vez que intentan buscar nuevos interesados que quieran acompañar la operatoria industrial y comercial.