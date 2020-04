CAPITAL FEDERAL - A la fecha, el total de altas es de 266 personas, de las cuales 215 son altas transitorias y 51 definitivas. El jueves las altas eran 256, con lo que la cantidad de pacientes sanados pegó un importante salto, teniendo en cuenta que el jueves las altas acumuladas eran 248. También comparando los tres últimos días, las altas definitivas subieron más que las transitorias: entre miércoles y jueves sumaron 6 y entre ayer y hoy se acumularon 15.

Respecto del resto del panorama en Argentina, el total de casos confirmados es de 1.265, de los cuales 38 fallecieron. Respecto a los confirmados, 622 (49.2%) son importados, 398 (31,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 103 (8,14%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Del total de casos positivos (1.265), el 43% son mujeres y el 57% son hombres. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años. El total de pacientes en terapia intensiva es 82. Ayer fueron confirmados 132 nuevos casos.

El número de casos descartados (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico) en el Malbrán y en laboratorios de diferentes provincias hasta ayer es de 6120.

Los datos los difundió Carla Vizzoti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, quien destacó que son 10 los casos de pacientes de COVID-19 recuperados en 24 horas en el país.

También destacó que “vemos la disminución de porcentaje de personas con antecedente de viaje. Para los que ingresan del exterior su aislamiento de sus convivientes y total debe cumplirse”. Y aclaró que estos casos no tendrán permiso de circulación incluso si son personal esencial.

“Estamos planificando una salida gradual y cuidadosa de los grupos de riesgo, debe ser organizada y realista”, dijo Vizzoti. Y agregó que las medidas de prevención son clave: distancia de uno y dos metros, toser en el pliegue del codo, lavado de manos, no salir y menos si hay fiebre. También para instituciones respetar la distancia social, higiene y airear ambientes.

La pediatra Gabriela Bauer fue parte de la conferencia del Ministerio nacional, con recomendaciones para los menores de edad en cuarentena.

“Para los chicos la pandemia ha irrumpido en sus vidas, sus cuidadores deben tenerlo en cuenta. Aprendieron mucho en tres semanas sobre el virus, el lavado de manos. Es importante que los cuiden de los contenidos no aptos para menores, que no hacen bien, apagar el televisor, favorecer el juego y distención, ofrecerles información dosificada. El quédate en casa no es solo para no enfermarse también es para generar salud. La actividad física, intentar actividades, como el baile”. Destacó el “valor de las niñas y niños como sujetos sociales en la transformación”. Y aconsejó escucharlos y protegerlos, no exponerlos a imágenes que solo hablan de los muertos, acompañarlos en las tareas y disfrutar junto a ellos.

Fuente: Tiempo de San Juan