Clarence Bill Nelson, el jefe de la NASA, arribó a Argentina este jueves, donde habló acerca de los dichos de un ex oficial de inteligencia. El hombre había asegurado que Estados Unidos tiene restos biológicos no humanos, y también naves no originarias de la tierra.

En ese marco, Nelson, que también estará visitando las instalaciones de INVAP Bariloche, adelantó que la NASA dará a conocer un informe acerca de la posible existencia de vida extraterrestre.

«Tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto. Así que voy a esperar hasta ese informe”, dijo el funcionario estadounidense.

A su vez, expresó que «he visto y he hablado con los pilotos del armada, allá por 2004. Ustedes mismos vieron esos videos que fueron públicos y tomados por los pilotos. Yo hablé con todos y con la gente del Pentágono», en referencia a las imágenes de los avistamientos tomadas por aeronaves norteamericanas.

Nelson, quien seguirá su estadía en Argentina por Río Negro y Córdoba, también dio su opinión personal sobre el asunto y manifestó que «creo que en el Universo, hay vida afuera«. «Los científicos ya nos dijeron que la probabilidad es uno de un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida», argumentó.

En otro pasaje de la conferencia, explicó que la NASA, como agencia espacial, «está buscando formas de vida de manera permanente fuera de la Tierra» y puso como ejemplo las muestras recolectas por el robot Perseverance en Marte, que serán enviadas a nuestro planeta en la próxima década.

“Además, en septiembre esperamos el arribo de las primeras muestras biológicas tomadas por una nave al asteroide Bennu para poder también observar rastros de signos de vida o elementos que la propicien”, anticipó el experto, que este jueves, sobre el cierre de la tarde, visitó la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente Alberto Fernández.