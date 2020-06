COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ya pasaron más de cinco meses de la desaparición de Victorio Joursin y hoy su familia celebra el primer Día del Padre sin él pero con la fuerte esperanza de tener pronto novedades de su paradero.

El Día del Padre resulta ser una fecha importante para muchos, de reencuentro en familia, pero este año tiene una particularidad dado que la emergencia sanitaria y el retroceso de disposiciones en la ciudad por el brote de coronavirus, hace que no estén permitidas las visitas familiares lo que imposibilitará a una gran porción de la población de disfrutar la fecha con seres queridos.

Sin embargo, en medio de la cuarentena algunas situaciones resultan más complicadas que otras y a la adaptación al nuevo panorama de la cuarentena se suman acontecimientos atípicos como lo que vive la familia Joursin.

El pasado 16 de enero fue la última vez que Victorio Joursin, de 74 años de edad y policía retirado, fue visto cuando salía de su vivienda en dirección a la quinta cercana con la que contaba, desde ese lugar hay testimonios que indican que ingresó al Regimiento 8 en dos oportunidades y fue sacado por soldados quienes no cayeron en cuenta de que estaba perdido, pues padece Alzheimer y solo necesitaba ayuda para encontrar su hogar, lo vieron retirarse en dirección a la escombrera municipal y desde allí nada se sabe de su paradero.

Todas las fuerzas que operan en la ciudad se volcaron a la búsqueda, incluso a nivel nacional convocaron especialistas en búsqueda de personas con canes adiestrados para tal fin, desarrollando excavaciones en el basural pero nada pudo hallarse ni restos, ni indicios, simplemente desapareció.

La investigación sobre su paradero sigue vigente a nivel nacional e incluso se ha difundido cartelería y se ofrece recompensa por datos fehacientes de Joursin, solo resta a la familia esperar.

A través de sus redes sociales hoy los hijos de Victorio, también miembros de la fuerza policial, lamentaron nuevamente su ausencia y reiteraron la búsqueda.

Por su parte Mabel escribió "Buscamos a Victorio Joursin, querido viejito lindo por donde andaras? Me duele mucho no saber donde mas buscarte, te extraño, mi único consuelo es haber tenido un maravilloso papa a quien amo con todo mi corazón. Este donde este le pido a Dios que ilumine su camino de regreso a casa. Papito querido no pierdo la esperanza de saber de vos!".

En tanto, Gustavo escribió "feliz día viejito donde quieras que estés!!! Día difícil para nuestra familia , nunca imagine no tenerte presente, me encantaría darte un abrazo y decirte que te quiero mucho. Gracias Papá por todo lo que hiciste por nosotros y perdón por no poder encontrarte todavía. Te seguimos buscando viejito. Hasta el reencuentro".

Por información

Al momento de su desaparición Joursin vestía un buzo polar verde oscuro con el frente y espalda más clara, cierre y capucha, pantalón de jean gris oscuro, zapatillas marca Puma verdes, gorra color negra con motivos celestes. Por cualquier información dirigirse a la comisaría más cercana, o comunicarse al 2974082600, al 2974190020 o al 101.