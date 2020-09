COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Tras viralizarse las fotos que compartió en Facebook para que se conozca "la realidad que se está viviendo en el Hospital Regional", el enfermero Leandro Torres dialogó con Actualidad 2.0 y contó cómo se trabaja en el área de terapia intensiva de adultos en medio de la escalada de casos positivos de coronavirus en la ciudad. Destacó el esfuerzo de sus compañeros, quienes "se esfuerzan al 100%" todos los días para salvar vidas. "Es muy triste ver como perdés a un paciente", relató.

"Mi idea de subir las fotos fue porque veía muchos comentarios de que no existía, de que era mentira, que era todo falso y miro a mis compañeros, todo el esfuerzo que hacen y el mío también, además de que no tenemos novedades de los pagos y existe mucha sobrecarga laboral", explicó el joven de 23 años.

El enfermero afirmó que buscó que la población empiece a creer lo que ocurre en la ciudad. "Soy del sector pediátrico; estaba cubriendo guardia pediátrica pero me llamaron para cubrir guardia de adultos y lo hice para adquirir nuevos conocimientos. Es una experiencia que no creo que olvide nunca. Hay un hermoso equipo de trabajo que todos los días se está esforzando al 100. Sin palabras", expresó.

Sobre la posibilidad de ir a la primera línea de fuego, dijo que "siempre hay mucha ansiedad, miedo y mucha tristeza. Yo no soy de Comodoro. Tengo una hermanita que aún no conocí; no pude viajar y todo eso te consume. Eso te juega en contra y estar solo prácticamente sin amigos es difícil".

“"Ayer si estaba todo el sector ocupado" #LeandroTorres #EnfermeroHospitalRegional en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

Afirmó que las camas para pacientes covid "están ocupadas. Hasta ayer hubo otro ingreso así que eran siete".

En relación con la adhesión al protocolo nacional, dijo que "se respetan los protocolos, se actualizan, nos van informando día a día. Es triste ver como perdés a un paciente directamente. A veces no pueden venir familiares porque están en aislamiento. Es la realidad de Comodoro que muchos no quieren creer", lamentó.

"Las ganas de juntarse con amigos van a estar siempre. A nosotros nos afecta leve pero a los adultos mayores los afecta mucho: yo intentaría prevenir las reuniones y el día de mañana poder disfrutar con mis familiares", dijo el joven.