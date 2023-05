Los errores y particularidades en billetes no son frecuentes. Sin embargo, las personas que hallan estos detalles realizan grandes negocios con los coleccionistas de numismáticas, quienes no tienen problemas en pagar grandes sumas de dinero para sumar el billete a su colección.

En esta ocasión, se conoció el “extraño” billete de $1 dólar, que se vende a $2.500.000 de pesos en sitios web de compra y venta.

CÓMO IDENTIFICARLO

Según informó Radio Mitre, el ejemplar pertenece a una serie que salió en el año 1957. De esta manera, tiene particularidades que no existen en otro billete de $1 dólar.

De esta forma, del lado de frente y en el lado izquierdo, al lado de la cara presenta el número 1, junto a la insignia: “this certificate is legal tender for all debts public and private”.

Susto en la madrugada: fuertes ruidos y una extraña luz en el cielo de Comodoro y Rada Tilly

Además, en su lado derecho no dice “one”. En cambio, dice “Washington D.C.” y un sello de color azul.