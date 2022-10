Cada 26 de octubre se celebra con el fin de reconocer y honrar su rol dentro de cada familia. Argentina se sumó en 2018 a este día festivo. La imagen de las suegras es amada por algunos, y odiada y criticada por otros. ADNSUR salió a la calle a preguntarles a los y las madrynenses como es su vínculo con ellas, y muchos derribaron el mito, confesando el gran amor que les tienen en el seno de sus familias.

Varios hombres y mujeres de la ciudad confesaron que adoran a las madres de sus parejas, con frases como “de mi suegra tengo el mejor recuerdo”, “tengo una suegra divina, está todo bien con ella”. Algunos se emocionaron y comentaron momentos inolvidables: “mi suegra me trató muy bien cuando tuve mi primer parto, cuidó de mis hijos. Fue muy buena conmigo, no me puedo quejar”.

Se celebra el Día Mundial de la Suegra: por qué se conmemora cada 26 de octubre

No faltaron aquellos que confesaron que no tienen una buena relación con ellas, sin embargo fueron la minoría de las personas consultadas. “Conozco suegras que son muy pero muy tóxicas”, dijo un hombre. Otro de ellos comentó “con mi suegra nos llevamos mal, muy mal”.

En 1935, en la ciudad de Amarillo, Estados Unidos, el diario Amarillo Globe News había establecido la fecha tomando el ejemplo del Día de la Madre. Ya que el director del diario, Eugene Gene Howe, se había peleado con su suegra por una de los columnas periodísticas y decidió establecer ese día, a modo de hacer las paces. Así comenzó la primera versión de esta celebración, que finalmente fue instaurado el 5 de marzo.

No hay certezas de cómo se estableció este día en nuestro país, pero se cree que fue a raíz de la celebración en otros países que fueron divulgadas a través de las redes sociales. En 2018, Argentina finalmente se sumó a este día festivo celebrado este 26 de octubre.